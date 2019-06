V bitki za prvega finalista bodo tekle solze

Za 50.000 evrov, pokal in naziv MasterChef Slovenije se bodo nocoj še naprej borili Anže Kuplenik, Bojan Bešter, Sanja Sirk in Špela Golob. Bojan se v bitko podaja z včeraj prikuhano nagrado, 20 dodatnimi minutami za kuhanje, ki jih bo lahko izkoristil na enem od treh 'mystery box' izzivov, s katerimi se bodo spopadli.

Razumljivo je, da bo pri vseh opaziti veliko željo po ‘rezervaciji’ prve kuharske postaje v velikem finalu, a prevelika želja je lahko včasih ovira na poti do zastavljenega cilja ali pa enostavno ni dovolj. Ali bosta to nocoj ugotavljala tudi Špela Golob in Anže Kuplenik? Kaj bo šlo tako zelo narobe, da bosta med merjenjem kuharskih spretnosti točila solze?