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MasterChef Slovenija

V elitni peterici tudi Jure in Ajda, poslovil se je Gregor

Velenje, 05. 11. 2026 21.35 pred 15 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Jure Brumen, Ajda Osta in Gregor Spudič so morali na izločitvenem testu kuhati istočasno s sodnikom Mojmirjem Šiftarjem. Kuharski šprint je z odliko opravil Jure, sodniki so z mestom v najboljši peterici presenetili Ajdo, Mojmir pa je s posebno ponudbo presenetil izpadlega Gregorja.

Ekspresno izločitveno kuhanje z Mojmirjem

Na tokratnem izločitvenem testu so se pomerili samo trije tekmovalci: Gregor Spudič, Ajda Osta in Jure Brumen. Karim Merdjadi: "Pred vami je zadnji boj, da se uvrstite med peterico najboljših." Sodniki so se spomnili jedi trojice, s katerimi so jih presenetili in najbolj navdušili. Ocenili so, da so pripravljeni na kuhanje s profesionalcem in to je bil Mojmir Šiftar. Karim je poudaril: "Na vsakem koraku boste morali biti zelo zbrani. Če boste zaostajali, bodo vaše možnosti za top 5 zelo majhne." Mojmir: "Tekmovalec, ki se bo po izgledu in okusu najmanj približal moji jedi, bo zapustil MasterChef kuhinjo."

Poseben gost je bil Mojmir Šiftar
Poseben gost je bil Mojmir Šiftar
FOTO: POP TV

Mojmir je jed zasnoval prav za ta izziv. Naslonil se je na koline, a ne vsem znane, pač pa ribje koline. Sodnik je takoj nakazal, da bo tempo kuhanja res hiter. Četverica se ga je trudila dohitevati, tekmovalci na balkonu pa so uživali v sodnikovih spretnostih. Kuhanje je trajalo samo 45 minut, a je bil Jure vesel, ko ga je bilo konec. Povedal je, da bi v takšni kuhinji dal odpoved. Mojmir je tekmovalce pohvalil, češ da so mu dobro sledili: "Upam, da ste zadovoljni, ampak jaz sem šele začel. Pojdimo po friteze." In kuhanje se je nadaljevalo v enakem tempu. Trojica je vendarle uspela dokončati krožnike, za kar jim je sodnik čestital.

Mojmirjeve ribje koline
Mojmirjeve ribje koline
FOTO: POP TV

Jure je izziv opravil z odliko

Jure se je uspel približati sodnikovemu krožniku, le solati je manjkalo soli, topinambur pa je narezal na predebele kose. Mojmir: "Vse ostalo, Jure, je pa tako, kot da bi jaz kuhal." Karim je pohvalil lepo pečeno ribo in okusne vampe. Luka je dodal, da bo imel lepo zgodbo za svoje vnuke.

Gregorju je bilo v veselje kuhati s sodnikom, bil je navdušen nad jedjo. Sodnik je komentiral velikost klobase, ki je bila premajhna, zato je bila preslana. Repa je bila narezana preveč na tanko in ni bila hrustljava. Omake je bilo premalo, bila je premočna. Karim je pohvalil njegovo borbenost, a so tudi njega zmotili preveč intenzivni okusi.

Ajda je na zelje stresla preveč praha špinače, topinambur pa ni bil enakomerno narezan. Mojmir je po okušanju povedal, da je solata vrhunska, prav tako vampi. Pohvalil je omako in popolno klobaso. Moteča pa je bila ogromna količina špinače na zelju. Luka je pričakoval, da se bo njeno lovljenje med kuhanjem bolj poznalo na krožniku, a je tekmovalka pozitivno presenetila.

Mesti v najboljši peterici za Jureta in Ajdo

Mojmir je pred razglasitvijo povedal: "Moram vam povedati, da ste me res navdušili. Pokazali ste mi strast do kuhanja in da to res delate s srcem. In na koncu je samo to pomembno." Jure je izziv opravil z odliko, zato se je lahko prvi povzpel na balkon. Luka je Ajdi povedal: "Vem, kako zelo si delala, da si prišla sem, in tudi vem, kako zelo veliko ti to pomeni. In prosim, ne dovoli, da je to konec tvojih kulinaričnih sanj." Ko mu je prinesla črn predpasnik, pa je nadaljeval: "Mi trije zares verjamemo, da imaš prihodnost v svetu kulinarike, in zato danes še ne odhajaš domov." Dopolnila je najboljšo peterico kuharjev sezone.

Lepo slovo Gregorja Spudiča

Za Gregorja je to res bilo zadnje kuhanje v MasterChefu, ob slovesu mu je bilo težko pri srcu. Bil pa je hvaležen, ker je spoznal tri izjemne ljudi, mojstre svojega poklica. Karim je povedal, da ga bo pogrešal, Luka mu je poklonil kurkumo, Mojmir pa se je dotaknil njegovih sanj o kuharski knjigi. Mojmir: "Ko jo boš napisal, me pokliči, in z veseljem, res z veseljem ti napišem predgovor." Kot je povedal Gregor, so bile sodnikove besede balzam za njegovo ranjeno srce.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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Prihaja poseben gost z nepričakovanim izzivom – ribjimi kolinami

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KOMENTARJI1

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Evridik
05. 11. 2026 21.48
Kooooooončno ne bo treba več poslušati tega objokanega nakladača . Za Jureta sem pa presrečen , posebno ker so ga nekateri gledali malo zviška .
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