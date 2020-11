V finale MasterChefa Slovenija letos kar trije tekmovalci

Štirje tekmovalci so se uspeli prebiti do polfinala letošnjega MasterChefa Slovenija . Žan Milosavljevič , Kaja Jurač , Žiga Deršek in Kaja Balentič so se za mesto v finalu prvič borili v parih. Luka Jezeršek : “ In par, ki bo na koncu boljši, gre skupaj v finale. ” Tekmovalci so imeli na voljo dve možnosti, lahko bi se sami dogovorili, s kom bodo tekmovali, a bi imeli na voljo manj časa za kuhanje. Odločili so se za drugo možnost, torej za več časa, pare pa so določili sodniki. Združili so Žana in Kajo Balentič, Žiga in Kaja Jurač sta tako postala drugi par. Kaja Jurač je komentirala: “ Beda. ”

Sodniki so pričakovali, da se bodo na krožnikih pokazali znanje, izkušnje in karakter tekmovalcev. Od Kaje Jurač so pričakovali domačnost, ki bi se prepletala z Žigovo romatnično platjo. Od Žana so pričakovali ekstravaganco, od Kaje Balentič pa ‘odštekanost’ in kuhanje brez meja. Žiga se je res raznežil, kajti z mislimi je bil pri svoji zaročenki Evi, ki mu je za srečo namenila štiri deteljice, a se je hitro zbral: “Saj smo čustveni, ampak glede na to, da smo med polfinalisti, ti morajo čustva biti opora in ne prepreka.”

Sodniki so bili navdušeni nad žarom, s katerim so kuhali vsi tekmovalci. Žan se je spominjal otroštva in trenutkov, ko se je rodila njegova ljubezen do testa. Ker si niso mogli veliko privoščiti, je bila kepica testa odlična igrača za otroke. Povedal je še, da je med kuhanjem imel v mislih svojo mamo, ki je po očetovi smrti skrbela zanj in njegova brata.