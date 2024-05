V goste prihaja Lukov sin, obetajo se najboljše jedi doslej

Sodniki bodo tekmovalce razdelili v štiri pare, ki bodo kuhali s prestižno sestavino, jastogom. Znanje o tej sestavini bo z njimi delil poseben gost. To bo nihče drug kot Urh, sin sodnika Luke Jezerška, ki je nanj prenesel ljubezen do morskih okusov. Urh bo jastoga suvereno razkosal in pokazal, kje vse se skriva meso.

V tekmovalcih se bo po lepem obisku prebudil kulinarični navdih in dostavili bodo najboljše jedi do sedaj. Mojmir Šiftar: "Kar zjokal bi se od sreče, ko vidim tak krožnik. Luka: "Malo sem ganjen. Tako, zelo iskreno." Karim Merdjadi pa bo dve jedi kar fotografiral: "Kaj takega, jaz mislim, da v tej kuhinji še nisem videl."