V MasterChef kuhinji bo glasno kot še nikoli

MasterChef Slovenija, tekmovanje za pokal in 50.000 evrov denarne nagrade se počasi približuje velikemu finalu. Vse težke preizkušnje je doslej uspelo premagati sedmerici amaterskih kuharjev, ki se bodo nocoj dokazovali na zadnjem izzivu skupin. Ta bo nekaj posebnega. Zakaj? Skupini bosta morali poustvariti sodniška krožnika, ki ju bosta videli in okušali samo vodji, nakar bosta vse informacije glede sestavin, pripomočkov, obdelave in serviranja predajala molče, samo s svojo senco.