V Masterchef kuhinji se je letos preizkusil tudi Branko Čakarmiš

Na tradicionalnem novinarskem druženju ob začetku nove sezone kuharskega šova Masterchef Slovenija s(m)o se letos družabni novinarji znova spopadli z enim največjih strahov POP TV – z masterchef uro.

Bine Volčič, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so predstavili svojo najljubšo ulično hrano. FOTO: Miro Majcen

Novinarji Pro Plusa, novinarji različnih radijev in časopisov smo se podali na nekaterim manj, drugim bolj ljubi izziv. Spoprijeli smo se s strah vzbujajočo uro, ki tekmovalcem grozi vsako sezono priljubljenega kuharskega šova Masterchef Slovenija. Sodniki Bine Volčič, Luka Jezeršekin Karim Merdjadiso nas postavili pred izziv – ulična hrana ('street food', op. a.). Vsak je izbral svojo najljubšo ulično hrano, jo predstavil novinarjem, ki smo tekmovali v dvojicah, in začeli odštevati do začetka izziva: "Časa imate 20 minut! Pripravite se … 3, 2, 1! Začnite kuhati!"

FOTO: Miro Majcen

MasterChef se na POP TV vrača v sredo, 27. marca.

In smo se, vsak s svojo košarico dobrin, podali za svoj pult. Binetova najljubša ulična hrana so bili rezanci, Lukov je bil mesno-zelenjavni zavitek ('wrap', op. a.), Karimov pa sendvič. Vse sestavine, potrebne za pripravo posamezne jedi, so bile v košarici, na pultu pa še ostale osnovne sestavine, kot so sol, moka, olje, jajca, sladkor, poper. Dvajset minut je minilo, kot bi trenil. Ne samo da med novinarji nismo vsi najboljši kuharji, tudi znajti se je težko v kuhinji, v kateri nimaš pojma, kje sta deska in nož, ali teče topla voda iz pipe na sredini velikega pulta. Da pa je vse skupaj še huje oziroma realno, se medtem, ko izgubljeno skačeš ob pultu, mimo sprehajajo navihani, a strogi sodniki: "Kako gre? Bo? Kaj pripravljata?" Tako lahka vprašanja, na katera pa je v tistem trenutku resnično težko odgovoriti.

V Masterchef kuhinji se je preizkusil tudi Branko Čakarmiš. FOTO: Miro Majcen

A novinarji tokrat v izzivu nismo bili 'sami'. Letos so jo sodniki zagodli tudi programskemu direktorju POP TV Branku Čakarmišu in mu, preden se je začel izziv, podali predpasnik in ga povabili za pult. Nasmejani Čakarmiš je izziv sprejel in za Karima pripravil sočen sendvič.

FOTO: Miro Majcen