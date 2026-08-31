Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
MasterChef Slovenija
v živo

V MasterChef kuhinjo bo stopilo 16 nadobudnih tekmovalcev

Ljubljana, 31. 08. 2026 19.53 pred 12 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Masterchef

V MasterChef kuhinjo bo stopilo 16 ljubiteljskih kuharjev, ki se bodo potegovali za pokal in bogato denarno nagrado v že 12. sezoni priljubljenega šova. Že prva oddaja bo postregla s številnimi presenečenji, za kar nekaj od njih pa bodo poskrbeli prav letošnji tekmovalci.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO

Začenja se 12. sezona priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. V kuhinjo bo ponovno vstopilo 16 nadobudnih tekmovalcev, ki jih združuje ljubezen do kuhanja. Nocoj se bo v dvobojih pomerilo osem kuharjev, polovica najboljših pa si bo s svojimi jedmi prislužila mesto na balkonu.

Tudi tokrat jih bodo pod budnim očesom spremljali priljubljeni sodniki Mojmir, Luka in Karim.
Tudi tokrat jih bodo pod budnim očesom spremljali priljubljeni sodniki Mojmir, Luka in Karim.
FOTO: POP TV
Masterchef Slovenija oddaja kuharski šov tekmovanje tekmovalci

Napet začetek nove sezone, že nocoj bo šlo na nož

24ur.com Spoznajte tekmovalce nove sezone MasterChefa Slovenija!
Okusno.je Pred tekmovalci MasterChefa je prvi izločitveni test
24ur.com Kdo se bo zavihtel v veliki finale MasterChef tekmovanja?
24ur.com Za katero skrivno gostjo bodo kuhali tekmovalci?
Zadovoljna.si Tekmovalec MasterChefa pod hudim stresom, znoj bo tekel v potokih
24ur.com Prelomni trenutek v kuhinji MasterChef
Okusno.je Žalosten dan za vse ljubitelje MasterChefa: oddaja se za kratek čas poslavlja z malih zaslonov
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
Slovenski športnik se je razveselil dvojčic
Slovenski športnik se je razveselil dvojčic
zadovoljna
Portal
V bikiniju pozirala na jahti, nato pa sledilce prosila: "Pazite, kam povečate fotografijo"
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
vizita
Portal
Če imate radi sir, tega ne počnite: napaka lahko popolnoma spremeni, kako ga vaše telo prenaša
Bolečine v trebuhu razkrile redko črevesno okvaro
Bolečine v trebuhu razkrile redko črevesno okvaro
Kako preprečiti zamaščenost jeter
Kako preprečiti zamaščenost jeter
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
cekin
Portal
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
Đokovića ustavilo lastno telo: po porazu ni skrival, kako težko mu je bilo
Đokovića ustavilo lastno telo: po porazu ni skrival, kako težko mu je bilo
Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku
Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku
Pretresljiva novica iz skupine Elvis Jackson: umrl je njihov kitarist
Pretresljiva novica iz skupine Elvis Jackson: umrl je njihov kitarist
dominvrt
Portal
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Te predmete raje pomijte ročno
Te predmete raje pomijte ročno
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Premiera
Premiera
Kri in jeklo
Kri in jeklo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907