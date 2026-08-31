Začenja se 12. sezona priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. V kuhinjo bo ponovno vstopilo 16 nadobudnih tekmovalcev, ki jih združuje ljubezen do kuhanja. Nocoj se bo v dvobojih pomerilo osem kuharjev, polovica najboljših pa si bo s svojimi jedmi prislužila mesto na balkonu.
MasterChef Slovenija
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V MasterChef kuhinjo bo stopilo 16 nadobudnih tekmovalcev
V MasterChef kuhinjo bo stopilo 16 ljubiteljskih kuharjev, ki se bodo potegovali za pokal in bogato denarno nagrado v že 12. sezoni priljubljenega šova. Že prva oddaja bo postregla s številnimi presenečenji, za kar nekaj od njih pa bodo poskrbeli prav letošnji tekmovalci.
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Okusno.je Žalosten dan za vse ljubitelje MasterChefa: oddaja se za kratek čas poslavlja z malih zaslonov
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