V MasterChef kuhinjo prihaja kulinarični divjak

Po izločitvenem testu, na katerem se je poslovila Erika Črnigoj , se bodo tekmovalci lahko drugič borili za tisto, kar jih lahko reši pred odhodom domov. To je značka imunitete in prvo v letošnji sezoni je osvojil Jure Kirbiš , zato nocoj na svojo veliko žalost ne bo mogel kuhati. V MasterChef kuhinjo namreč prihaja že drug Michelinov chef, Marko Pavčnik .

Kot je povedal Mojmir Šiftar, ima gost 'zelo zanimiv pogled na kuhinjo'. Markov kulinarični podpis je namreč divja hrana in tokrat bo v MasterChef kuhinji dišalo po gozdu. Tekmovalci bodo kuhali s sestavinami kot so smrekove veje, lišaji in bukovi listi, pri tem pa bodo morali pozorno slediti chefu Marku.

Kdo bo osvojil drugo značko imunitete in s tem stopil korak bližje pokalu? Ne zamudite nove oddaje MasterChef Slovenija nocoj ob 21.10 na POP TV.