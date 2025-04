V MasterChef kuhinjo prihaja Michelinov chef Uroš Štefelin

Drugi izločitveni test je spisal epilog lepe MasterChef zgodbe Tamare Erlah. Potem ko so ji sodniki zaželeli vse najboljše na njeni poti, tekmovanje nadaljuje štirinajst nadarjenih kuharjev. V nocojšnji oddaji se bodo pomerili v prvem boju za imuniteto. Mojmir Šiftar: "Izziv je za vas pripravil eden najbolj cenjenih slovenskih chefov z Michelinovo zvezdico." In to je ambasador slovenske kulinarične dediščine, Uroš Štefelin.