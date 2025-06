V MasterChef kuhinjo prihaja strah in trepet slovenskih restavracij

Miša Koplova je navdušila na zadnjem individualnem izzivu in si priborila mesto na balkonu. Ostali tekmovalci, Jure Kirbiš , Barbara Poljanec , Barbara Ribič , Anamarija Truden , Davida Pogorevc Hafner in Natalija Sebanc , se bodo morali pobrati po neuspehu na izzivu. Natalija je poleg Miše edina tekmovalka, ki ji je uspelo dostaviti zelo dobro restavracijsko jed, zgrešila je le z izbiro krožnika. A tudi ona se bo morala dokazati med novo preizkušnjo.

Luka Jezeršek je po prvem izzivu tega tedna napovedal: "Če mislite, da smo mi trije zahtevni, naj vam povemo, to je le majčken zalogaj v primerjavi s tem, kar prihaja." Karim Merdjadi: "Prihodnjič v tej kuhinji ne bo tako, kot ste vajeni." V goste prihaja znan kulinarični kritik Boštjan Napotnik, ki velja za strah in trepet slovenskih restavracij. Tekmovalci bodo morali pripraviti jed samo na podlagi kritike jedi, ki jo je ocenil pred gostovanjem. Naloga bo izjemno težka in nekdo bo zaradi kritike utrpel nepopravljivo škodo.