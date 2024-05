V MasterChef kuhinjo se vrača priljubljena Sanja Sirk

Štirje tekmovalci, ki so zasedli prva mesta v najboljši deseterici, se bodo pomerili za prednost v tekmovanju, dodatnih 10 minut za kuhanje v enem od naslednjih izzivov. Blanka Erniša , Luka Pangos , Julija Bukvič in Jure Pavlič se bodo v prvem delu preizkušnje pomerili v prepoznavanju okusov.

V drugi krog gre samo najboljši tekmovalec, tam pa ga čaka dvoboj s finalistko pete sezone MasterChefa Slovenija, Sanjo Sirk. Oba bosta kuhala z isto sestavino, a z različnimi pristopi in tehnikami. Sanja ne bo podcenjevala svojega nasprotnika: "Ti nikoli ne veš, koliko je tvoj nasprotnik dober." Kdo bo to in ali mu bo uspelo premagati Sanjo?