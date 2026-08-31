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MasterChef Slovenija

Težko delo za sodnike, tekmovalci navdušili v napetih dvobojih

Ljubljana, 31. 08. 2026 19.53 pred 1 uro 4 min branja 2

Avtor:
Eva Kolarič Suzana Stanojević
Jure balkon

V MasterChef kuhinjo je stopilo 16 ljubiteljskih kuharjev, ki se bodo potegovali za pokal in bogato denarno nagrado v že 12. sezoni priljubljenega šova. Že prva oddaja je postregla s številnimi presenečenji, za kar nekaj od njih pa so poskrbeli prav letošnji tekmovalci.

Sodniki so imeli težko delo, ko so odločali o zmagovalcih prvih kuharskih dvobojev. Ob podpori najdražjih je uspelo Tadeju Oblaku, Juretu Brumnu, Ajdi Osta in Karin Podboršek. A vsi tekmovalci imajo možnost osvojiti pokal in glavno nagrado, prvič doslej pa bo nagrajen tudi drugouvrščeni.

Tudi tokrat jih bodo pod budnim očesom spremljali priljubljeni sodniki Mojmir, Luka in Karim.
Tudi tokrat jih bodo pod budnim očesom spremljali priljubljeni sodniki Mojmir, Luka in Karim.
FOTO: POP TV

Nagrada prvič doslej tudi za drugouvrščenega

V MasterChef kuhinjo je vstopilo 16 ljubiteljskih kuharjev, ki se bodo potegovali za pokal v že 12. sezoni priljubljenega šova. Mojmir Šiftar je prav vsakemu izmed njih pripisal možnosti, da ga ponosno dvigne in domov odide s 50.000 evri denarne nagrade. Karim Merdjadi: "A letos prvič ne bo nagrajen le zmagovalec. Drugouvrščenemu bo Spar podaril 35 nakupov po 100 evrov v skupni vrednosti 3500 evrov." Luka Jezeršek: "V očeh vam piše, da ste pripravljeni." Tekmovalcem so za kuharski start manjkali le še MasterChef predpasniki. Karim: "Vedno, ko oblečete svoj predpasnik, se spomnite, zakaj ste tukaj."

Kuharski dvoboji ob podpori največjih navijačev

Prva preizkušnja šestnajsterice kuharjev so bili dvoboji. Mojmir: "MasterChef je tekma. Vse do finala vam bo na poti stal nekdo, ki ga boste morali premagati." Karim: "Mislim, da še v nobeni sezoni ni bilo bolj primernega trenutka, da rečem: Že nocoj bo šlo na nož." Tekmovalci so se za začetek pomerili z nasprotnikom po svojem izboru, odločili pa so se na podlagi napisov na nožih. Izbirali so po vrstnem redu, po katerem so se tudi prijavili v tekmovanje. Pred kuhanjem jih je čakalo presenečenje. Luka: "12. sezono bi radi otvorili s takim pristnim domačim občutkom, je pa res, da nam za to verjetno še nekdo manjka." Karim: "Ob vsakem začetku največ šteje podpora, zato bodo ob vašem prvem kuhanju z vami in z nami vaši največji navijači."

Tadej si za las prisluži prvo mesto na balkonu

Kot prva sta se pomerila 54-letni Miha Blatnik iz Ljubljane in 33-letni Tadej Oblak. Slednji se je pred devetimi leti preselil v Amsterdam, a ga srce vleče nazaj v domači Žirovski vrh. Miha je za prvo kuhanje izbral paello, a se je Karim bal, da bi ga lahko povozil čas. Tadej je pripravil veganski karpačo iz rdeče pese, stavil je na vizualno komponento svoje jedi. Bila je prva, ki so jo poskusili sodniki in v njej so naravnost uživali. Mojmir je pohvalil premišljeno doziranje sestavin, Luka pa je Tadejevi mami Mateji priporočil, naj poskusi mojstrovino svojega sina. Miha je sodnikom postregel bogato in zelo okusno paello, uspela mu je tudi karamelizacija. Sodniki so imeli težko delo, na koncu so se strinjali, da si je balkon za las prislužil Tadej.

Jure na balkon po Tanjinem spodrsljaju

41-letna Tanja Rajar iz Novega mesta se je pomerila s 40-letnim Juretom Brumnom iz Ljubljane. Tekmovalka je opravila tečaj za izdelavo makronov na šoli Le Cordon Bleu, pripravila je tudi petnadstropno poročno torto. Jure si je, tako kot Tanja, več let želel vstopiti v MasterChef kuhinjo. Njegov cilj je poleg kulinaričnih dosežkov premagati tremo, kar bo dobrodošla popotnica za nadaljnje življenje. Pripravil je fuže s tartufi, v katerih so sodniki izredno uživali. Mojmir je pohvalil testo in okusno omako. Tanja se je predstavila z razstavljenim zavitkom, na katerega je zelo ponosna. Žal ji ni uspela popolna sladica, saj se ji je sladoled stopil, a ji je kljub temu uspelo združiti izredno lepe okuse. Karim ji je zato pripisal velik potencial, kar bo lahko dokazala v nadaljevanju tekmovanja. Tokrat je morala priznati premoč Juretu, ki se je na balkon povzpel kot drugi.

'Najboljša služba na svetu'

31-letni Klemen Rutar iz Domžal je doslej s svojimi jedmi razvajal ženo in hčerko. Povedal je, da vsak izziv zgrabi na polno, in tako je bilo tudi v dvoboju s 33-letno Ajdo Osta iz Ljubljane. Tekmovalka je po izobrazbi arhitektka, preživlja se z grafičnim oblikovanjem in načrtovanjem interierjev. V Dubaju je opravila slaščičarski tečaj in tudi za prvi izziv je izbrala sladico, medtem ko se je Klemen lotil rižote. Jed tekmovalca je bila premalo kremozna, kar so sodniki pripisali časovni omejitvi. Ajdin karabij s pistacijo je bil Karimu zelo všeč, le testo bi moralo biti malce bolj zapečeno. Mojmir je pohvalil uravnoteženost sestavin, Luka pa je dodal: "Zaradi takšnih jedi lahko rečem, da je to najboljša služba na svetu." Ajda si je prislužila tretje mesto na balkonu.

Ganjena in ponosna Karin

23-letna Karin Podboršek iz Trzina se je pomerila s 46-letno Gulnaz Uliabaevo, ki se je iz rodnega Baškortostana preselila v Petrovče. Gospodinja, ki je po izobrazbi profesorica angleščine, se je predstavila z vareniki oziroma polnjenimi cmoki. Športnica Karin se je odločila za kavno panakoto, saj se navdušuje nad pripravo sladic. Bila je presrečna, ko ji je v zadnjih sekundah uspelo jed dokončati in jo prinesti pred sodnike. Ponosna je bila tudi Gulnaz, ki je s svojimi vareniki navdušila. Sodniki so pohvalili izredno fino testo in okusen nadev. Karin je točila solze sreče, potem ko je Karim pohvalil njeno kremno panakoto in tudi vse ostale komponente. Še bolj ponosna, pa tudi ganjena je bila, ko si je priborila mesto na balkonu.

Jutri se bodo v MasterChef kuhinji zvrstili še štirje napeti dvoboji. Ne zamudite ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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21.24

Zadnje mesto na balkonu si je nocoj priborila ganjena Karin

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.22

Sladica nadobudne Karin je požela val navdušenja

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.21

Vareniki iz domačega testa so sodnike pustili odprtih ust

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.15

Gulnaz v Slovenijo prišla zaradi ljubezni

Svojega moža, s katerim imata sina, je spoznala prek spleta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.10

Karin pa se je odločila za kavno panakoto z veliko dodatnimi komponentami

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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31. 08. 2026 21.45
Ze tako me stanete 6€ zdaj moram pa se reklame gledat
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0 0
Matjaz Matjaz
31. 08. 2026 21.14
Juhej!
Odgovori
0 0
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