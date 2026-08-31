Težko delo za sodnike, tekmovalci navdušili v napetih dvobojih

V MasterChef kuhinjo je stopilo 16 ljubiteljskih kuharjev, ki se bodo potegovali za pokal in bogato denarno nagrado v že 12. sezoni priljubljenega šova. Že prva oddaja je postregla s številnimi presenečenji, za kar nekaj od njih pa so poskrbeli prav letošnji tekmovalci.
Sodniki so imeli težko delo, ko so odločali o zmagovalcih prvih kuharskih dvobojev. Ob podpori najdražjih je uspelo Tadeju Oblaku, Juretu Brumnu, Ajdi Osta in Karin Podboršek. A vsi tekmovalci imajo možnost osvojiti pokal in glavno nagrado, prvič doslej pa bo nagrajen tudi drugouvrščeni.
Nagrada prvič doslej tudi za drugouvrščenega
V MasterChef kuhinjo je vstopilo 16 ljubiteljskih kuharjev, ki se bodo potegovali za pokal v že 12. sezoni priljubljenega šova. Mojmir Šiftar je prav vsakemu izmed njih pripisal možnosti, da ga ponosno dvigne in domov odide s 50.000 evri denarne nagrade. Karim Merdjadi: "A letos prvič ne bo nagrajen le zmagovalec. Drugouvrščenemu bo Spar podaril 35 nakupov po 100 evrov v skupni vrednosti 3500 evrov."Luka Jezeršek: "V očeh vam piše, da ste pripravljeni." Tekmovalcem so za kuharski start manjkali le še MasterChef predpasniki. Karim: "Vedno, ko oblečete svoj predpasnik, se spomnite, zakaj ste tukaj."
Kuharski dvoboji ob podpori največjih navijačev
Prva preizkušnja šestnajsterice kuharjev so bili dvoboji. Mojmir: "MasterChef je tekma. Vse do finala vam bo na poti stal nekdo, ki ga boste morali premagati." Karim: "Mislim, da še v nobeni sezoni ni bilo bolj primernega trenutka, da rečem: Že nocoj bo šlo na nož." Tekmovalci so se za začetek pomerili z nasprotnikom po svojem izboru, odločili pa so se na podlagi napisov na nožih. Izbirali so po vrstnem redu, po katerem so se tudi prijavili v tekmovanje. Pred kuhanjem jih je čakalo presenečenje. Luka: "12. sezono bi radi otvorili s takim pristnim domačim občutkom, je pa res, da nam za to verjetno še nekdo manjka." Karim: "Ob vsakem začetku največ šteje podpora, zato bodo ob vašem prvem kuhanju z vami in z nami vaši največji navijači."
Tadej si za las prisluži prvo mesto na balkonu
Kot prva sta se pomerila 54-letni Miha Blatnik iz Ljubljane in 33-letni Tadej Oblak. Slednji se je pred devetimi leti preselil v Amsterdam, a ga srce vleče nazaj v domači Žirovski vrh. Miha je za prvo kuhanje izbral paello, a se je Karim bal, da bi ga lahko povozil čas. Tadej je pripravil veganski karpačo iz rdeče pese, stavil je na vizualno komponento svoje jedi. Bila je prva, ki so jo poskusili sodniki in v njej so naravnost uživali. Mojmir je pohvalil premišljeno doziranje sestavin, Luka pa je Tadejevi mami Mateji priporočil, naj poskusi mojstrovino svojega sina. Miha je sodnikom postregel bogato in zelo okusno paello, uspela mu je tudi karamelizacija. Sodniki so imeli težko delo, na koncu so se strinjali, da si je balkon za las prislužil Tadej.
Jure na balkon po Tanjinem spodrsljaju
41-letna Tanja Rajar iz Novega mesta se je pomerila s 40-letnim Juretom Brumnom iz Ljubljane. Tekmovalka je opravila tečaj za izdelavo makronov na šoli Le Cordon Bleu, pripravila je tudi petnadstropno poročno torto. Jure si je, tako kot Tanja, več let želel vstopiti v MasterChef kuhinjo. Njegov cilj je poleg kulinaričnih dosežkov premagati tremo, kar bo dobrodošla popotnica za nadaljnje življenje. Pripravil je fuže s tartufi, v katerih so sodniki izredno uživali. Mojmir je pohvalil testo in okusno omako. Tanja se je predstavila z razstavljenim zavitkom, na katerega je zelo ponosna. Žal ji ni uspela popolna sladica, saj se ji je sladoled stopil, a ji je kljub temu uspelo združiti izredno lepe okuse. Karim ji je zato pripisal velik potencial, kar bo lahko dokazala v nadaljevanju tekmovanja. Tokrat je morala priznati premoč Juretu, ki se je na balkon povzpel kot drugi.
'Najboljša služba na svetu'
31-letni Klemen Rutar iz Domžal je doslej s svojimi jedmi razvajal ženo in hčerko. Povedal je, da vsak izziv zgrabi na polno, in tako je bilo tudi v dvoboju s 33-letno Ajdo Osta iz Ljubljane. Tekmovalka je po izobrazbi arhitektka, preživlja se z grafičnim oblikovanjem in načrtovanjem interierjev. V Dubaju je opravila slaščičarski tečaj in tudi za prvi izziv je izbrala sladico, medtem ko se je Klemen lotil rižote. Jed tekmovalca je bila premalo kremozna, kar so sodniki pripisali časovni omejitvi. Ajdin karabij s pistacijo je bil Karimu zelo všeč, le testo bi moralo biti malce bolj zapečeno. Mojmir je pohvalil uravnoteženost sestavin, Luka pa je dodal: "Zaradi takšnih jedi lahko rečem, da je to najboljša služba na svetu." Ajda si je prislužila tretje mesto na balkonu.
Ganjena in ponosna Karin
23-letna Karin Podboršek iz Trzina se je pomerila s 46-letno Gulnaz Uliabaevo, ki se je iz rodnega Baškortostana preselila v Petrovče. Gospodinja, ki je po izobrazbi profesorica angleščine, se je predstavila z vareniki oziroma polnjenimi cmoki. Športnica Karin se je odločila za kavno panakoto, saj se navdušuje nad pripravo sladic. Bila je presrečna, ko ji je v zadnjih sekundah uspelo jed dokončati in jo prinesti pred sodnike. Ponosna je bila tudi Gulnaz, ki je s svojimi vareniki navdušila. Sodniki so pohvalili izredno fino testo in okusen nadev. Karin je točila solze sreče, potem ko je Karim pohvalil njeno kremno panakoto in tudi vse ostale komponente. Še bolj ponosna, pa tudi ganjena je bila, ko si je priborila mesto na balkonu.
Jutri se bodo v MasterChef kuhinji zvrstili še štirje napeti dvoboji. Ne zamudite ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.
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21.24
Zadnje mesto na balkonu si je nocoj priborila ganjena Karin
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21.22
Sladica nadobudne Karin je požela val navdušenja
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.21
Vareniki iz domačega testa so sodnike pustili odprtih ust
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.15
Gulnaz v Slovenijo prišla zaradi ljubezni
Svojega moža, s katerim imata sina, je spoznala prek spleta.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.10
Karin pa se je odločila za kavno panakoto z veliko dodatnimi komponentami
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.10
Gulnaz namerava zmagati z vareniki oziroma polnjenimi cmoki
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.09
46-letna Gulnaz se je iz rodnega Baškortostana preselila v Petrovče. Gospodinja, ki je po izobrazbi profesorica angleščine, uživa v kuhinji predvsem za svoje najbližje.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.09
23-letna Karin je pogum za prijavo v MasterChef zbirala vrsto let. Po duši velika športnica in organizirana diplomirana kineziologinja se zelo rada uči, peče in ustvarja sladice, posebej pa jo privlačita dekoracija in natančnost.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.06
Kot zadnji nocoj se bosta pomerili Karin Podboršek in Gulnaz Uliabaeva
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.05
Na balkon in v objem svojemu možu je kot tretja stekla Ajda
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.03
Ajdina sladica z orientalskim pridihom je že na prvi prerez presenetila sodnike
Karabiš je kot prvi navdušil Karima, s pohvalami pa nista skoparila niti Luka in Mojmir.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.59
Klemen se je s svojo jedjo dobro odrezal
Sodniki so si želeli le, da bi bila njegova rižota nekoliko bolj sočna.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.58
Ajda pa se je odločila za pripravo sladice z libanonskim pridihom
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.58
Klemen bo sotekmovalko poskušal premagati z rižoto
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.57
33-letna Ajda iz Ljubljane je po izobrazbi arhitektka, preživlja se z grafičnim oblikovanjem in načrtovanjem interierjev. Svoje kulinarično znanje pa je nadgradila v Dubaju, kjer je opravila slaščičarski tečaj in spoznala svojo sorodno dušo.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.56
31-letni Klemen je ustvarjalen, radoveden in tekmovalen glasbenik, ki deluje v zasedbi IL DIVJI. Doslej je s svojimi jedmi razvajal domače, sedaj pa z njimi želi navdušiti celotno Slovenijo.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.54
Svoje kuharske sposobnosti bosta kot tretja pokazala Klemen Rutar in Ajda Osta
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.54
Kot drugi si je v težkem boju balkon prislužil Jure
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.52
Tanji je za popoln krožnik zmanjkalo zgolj malo časa
Kljub temu, da ji ni šlo vse po načrtih, je z okusi navdušila sodniški trio.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.50
Fuži s tartufi navdušili sodnike, Jure pa pokazal, da resnično obvlada izdelavo testenin
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.46
Jure se je odločil za pripravo slane jedi
Navdušiti namerava s fuži s tartufi.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.45
Tanja bo pripravila sladico
Tekmovalka se je odločila za razstavljen štrudelj, ki jo spominja na njeno otroštvo.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.45
Jure je po duši športnik, popotnik in človek iz sveta hotelirstva in kulinarike. Pravi, da je pozitiven, nasmejan in da razmišlja izven okvirjev. Ima tudi izkušnjo z vodenjem restavracije na Severnem Cipru.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.40
41-letna Novomeščanka Tanja je po letih želja končno stopila v kuhinjo MasterChefa. Pred časom je opravila tečaj za izdelavo makronov na šoli Le Cordon Bleu, pripravila pa je že tudi petnadstropno poročno torto.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.38
V drugem dvoboju se bosta pomerila Tanja Rajar in Jure Brumen
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.36
Po težki odločitvi sodnikov se je kot prvi na balkon odpravil ponosni Tadej
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.35
Mihova paella sodnike prevzela z okusom
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.33
Tadejev krožnik očaral sodnike
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.30
Tekmovalca sta uspešno prestala prvo kuhanje letošnje sezone
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.29
33-letni Tadej, ki živi v Amsterdamu, bo pripravil hladno predjed
Tadej je že v samem začetku s svojo na videz izjemno privlačno jedjo navdušil sodnika Mojmirja.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.24
Avanturist Miha uživa med potepanjem po svetu in preizkušanju svetovne kulinarike
"Na potovanju v Vietnamu so nas peljali v eno gostilno, kjer so nam ponudili kačo. To živo srce, ki je še utripalo, so dali v nek 'šnopček', jaz sem to potem popil, seveda na provokacije, in to srce, ki je še utripalo, se mi je v bistvu ustavilo v mojem grlu, občutek utripanja pa je ostal do želodca. Tako da sem imel še kar nekaj časa more na to temo," je povedal Ljubljančan.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.22
Tadej je grafični oblikovalec in vizualni umetnik, ki ne ustvarja samo na platno ali papir, ampak tudi na krožnik. Tudi hrano vidi kot umetnost.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.22
54-letni Miha Blatnik iz Ljubljane bo pripravil špansko rižoto, bolj poznano pod imenom paella, ki se jo je naučil pripravljati med življenjem na balearskem otoku Ibiza.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.20
Kot prva se bosta pomerila Tadej Oblak in Miha Blatnik
Na balkon bo po 45-minutnem kuhanju odšel le eden od njiju.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.19
Presenečenj še ni konec
Tekmovalce v MasterChef kuhinji so razveselili njihovi najbolj zvesti navijači.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.19
Opis tekmovalca presenetil vse navzoče
"Poskusil sem že kačino srce, kobilice, črve, netopirje ...," se je glasil zapis na enem od nožev.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.17
"Mislim, da še v nobeni sezoni ni bilo bolj primernega trenutka, da rečem: 'Že nocoj bo šlo na nož'," je dejal Karim Merdjadi.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.16
Čas je za prve dvoboje
Tekmovalci se bodo pomerili z nasprotnikom po svojem izboru, odločili pa se bodo na podlagi opisov sotekmovalcev, ki so vgravirani na nožih. Izbirali bodo po vrstnem redu, po katerem so se prijavili v tekmovanje, prvi je tako bil Klemen Rutar.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.15
Tekmovalci so se razveselili svojih novih predpasnikov
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.14
Letos prvič nagrajen tudi drugouvrščeni
Karim Merdjadi: "Drugouvrščenemu bo Spar podaril 35 nakupov po 100 evrov v skupni vrednosti 3500 evrov."
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.05
V MasterChef kuhinjo je vstopilo 16 ljubiteljskih kuharjev, ki se bodo potegovali za pokal in 50.000 evrov denarne nagrade v že 12. sezoni priljubljenega šova.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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