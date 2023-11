V MasterChef Slovenija prihaja nov sodnik: Mojmir Šiftar!

"Sem zelo sočuten in rad spodbujam ljudi. Vajen sem vseh ocenjevanj in tekmovanj, kjer so nas in kjer smo ocenjevali vsako podrobnost. Ko se pogovarjamo o hrani in tekmovanju v istem stavku, jemljem to zelo resno. V moji kuhinji je razpoloženje zelo sproščeno, saj vsi dihamo z ljubeznijo do hrane. Ljudje, ki me ne poznajo, mislijo, da sem strog in zahteven. Ljudje, s katerimi sodelujem oziroma me poznajo, pa v meni vidijo človeka, ki mu lahko zaupajo. Najverjetneje bom strog in hkrati pošten sodnik, ker na krožnikih želim srčno perfekcijo. A glede na to, da prihaja jubilejna sezona, bomo svečano naravnani tudi mi," je povedal o sebi.