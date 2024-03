V MasterChefu bo kuhal Bedanec iz Kekčeve dežele

Če ste kdaj obiskali Kekčevo deželo v Kranjski Gori, se vam bo tekmovalec nove sezone MasterChefa Slovenija morda zdel znan. Gre za Matjaža Vengusta , ki je tam igral vlogo Bedanca. Matjaž: " To je sezonska služba, od približno aprila do konca oktobra, odvisno od prijav, predvsem pa vremena. Kekčeva dežela je v zelo lepem okolju pod Vršičem in delo na prostem mi zelo odgovarja. Imel sem super, super soigralce, s katerimi smo morali složno sodelovati, da je igra dobro uspela. Za nas to ni bil problem. To je bilo veselja! " Tako za igralce kot tudi za obiskovalce.

Vsestranski Matjaž je sicer opravljal že veliko priložnostnih del, od natakarja pa vse do pogrebnika. Matjaž: " Ja, zamenjal sem pa kar nekaj delodajalcev. Pa ne zato, da se ne bi razumeli ali da bi prišlo do kakšnih sporov, ampak ker imam željo po učenju in izkušnje je nekje treba nabrati. V treh letih srednje šole sam pri treh delodajalcih opravljal obvezno prakso in med vsemi tremi poletnimi počitnicami sem si našel delo v različnih strokah in seveda pri različnih delodajalcih. Poskusil sem tudi +2 program, vendar neuspešno. Hodil sem samo v prvi letnik, ki sem ga delal vključno s prakso znova pri drugem delodajalcu. Potem sem imel kombi in sem šel 'na svoje', urejal sem kamp in postavljal glamping hiške. Moja prva uradna zaposlitev je bila služba pogrebnika. Delo mi ni predstavljalo nobenih težav, težave so nastale zaradi nepredvidljivega urnika, kar mi nikakor ni ustrezalo. Šel sem v gostinstvo in, ja, to tudi ni bilo za mene in sem delal samo dva meseca kot pomočnik v kuhinji oziroma natakar, oziroma še sam nisem vedel, kaj sem. (smeh) Potem sem pa spet urejal kampe in opravljal raznorazna dela na svežem zraku. Nato pa sem začel delati v obrti iz poliestra, in sicer žarne školjke. Poleg tega pa sem začel v kamnoseški dejavnosti postavljati spomenike. Nato spet malo po svoje in vse živo in prišla je Kekčeva dežela. "

Izučil se je za mizarja in pravi, da je nadvse rad hodil v šolo: "Tam sem se imel na vse možne načine super, kar pomeni tudi špricanje, žuriranje in ostale najstniške prigode. Ja, tudi sproti sem šolo delal z minimalnim odporom, vendar sem vse zamujeno vedno nadoknadil, in če mi je že voda tekla v grlo, sem vedno vse naredil, da sem rešil situacijo, pa če sem delal vso noč. Bolje dva dni po cele noči kot dva tedna vsak dan po malo. (smeh) Pri +2 programu pa se je začelo zatikati, ker nisem imel nobene podpore doma, ker jim moja 'neresnost' ni odgovarjala. Bil sem že starejši in se mi je zdelo neumno se kregati, kaj se drugim zdi neumno in neresno, če sem sam vedel, pri čem sem. Vedno bližje sem bil življenju na svojem, delo, položnice, najemnina in ni da ni, pa pri meni ni šlo vzporedno in sem šolo odločno pustil."

Najsrečnejši dogodek v njegovem življenju je bil, ko je šel na svoje, v svojo hišo. Sedaj prihaja v MasterChef Slovenija, kjer bo moral med snemanjem sobivati s še 15 navdušenci nad kulinariko. Matjaž: "Ja, je res, da ima življenje na svojem svoje čare, seveda tudi slabosti. To je malo drugače, tam bomo z namenom in združevala nas bo ista stvar. Seveda sem se malo ustrašil, kako mi bo to šlo, zaradi mojega karakterja ali česa drugega. Vendar pa vem, da smo vsi dovolj stari in bomo že našli skupen glas in se uskladili, da nam bo super, da bomo uživali in da se ne bomo kregali, saj bi bilo to samo slabo za nas in bi oteževalo komplet zadevo. Spoštujem meje drugih in sem prilagodljiv, in seveda, če to dajem, pričakujem enako nazaj. Ko to steče, ni najmanjših problemov."