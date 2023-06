V peterici najboljših še Nik, Žiga in Sandra, izpadel je Tilen

Štirje tekmovalci so se borili za zadnja prosta mesta v najboljši peterici sezone. Zasedli so jih Nik Marolt, Žiga Škvorc in Sandra Dobaj. Tilen Belošević je pripravil fantastično jed, a je naredil osnovnošolsko napako in se je moral posloviti.

V kuhinjo se vrnejo že izpadli tekmovalci Štirje tekmovalci, Tilen Belošević, Nik Marolt, Sandra Dobaj in Žiga Škvorc, so imeli na izločitvenem testu zadnjo možnost, da zasedejo mesta v peterici najboljših kuharjev. Karim Merdjadi: "V tej kuhinji ste se že vsi dokazali. Verjamemo, da ste odlični kuharji, in zato je danes dovoljeno vse." Bine Volčič: "Vaša edina misija je to, da nas prepričate, da ste vredni za top 5." Karim: "Koliko minut pa boste kuhali, ne odločamo mi in ne odločate vi." V kuhinjo so prišli izpadli tekmovalci, ki so lahko kateremukoli iz četverice od dodeljenih 70 minut odvzeli 5 minut.

icon-expand Zala Pungeršič in Anja Fir sta dogajanje spremljali z balkona. FOTO: POP TV

Lucijan Lipovšek je 5 minut vzel Niku, da bi s tem dodal iskro na njegov ogenj. Barbara Nonis se je odločila za Tilna, ki se je v enem od izzivov izkazal z njoki. Doris Vlah se je odločila za Sandro, ki po njenem mnenju velja za favoritko: "In zdaj je čas, da dokaže, da je to res." Saša Košuta se je odločil za Nika, ki po njegovem mnenju ne potrebuje časa, da se dokaže. Marko Lapajne je 5 minut odvzel Žigu, ki se je po njegovem mnenju z jedmi ponavljal. Špela Leskovar je Sandri vzela novih 5 minut, saj je po njenem mnenju favoritka in bi se morala še malo bolj dokazati. Sabina Jeršin je ravnala enako, saj Sandra po njenem mnenju kuha bolje pod večjim pritiskom.

Aljoša Galun je pet minut odvzel Niku, ker je že na začetku tekmovanja igral taktično igro. Brina Robinik Kobal je pet minut odvzela Sandri, saj je napredovanje bolj privoščila ostalim trem tekmovalcem. Marko Vertačnik pa je novih pet minut odvzel Niku, ki je po njegovem mnenju zelo iznajdljiv in taktičen. Nik in Sandra sta tako lahko kuhala 50 minut, Tilen in Žiga pa 65.

Kuhanje pred občinstvom Žiga in Tilen sta s kuhanjem začela prva, Sandra in Nik 15 minut kasneje. Žiga se je odločil skuhati ribjo jed, ki jo je že pripravljal. Tilen se je odločil za tisto, kar najbolje zna, in to so bili ravioli. Sandra se je odločila za jagenjčka, Nik pa za solato iz rdeče pese.

icon-expand Bitko za zadnja mesta v najboljši peterici so spremljali tudi že izpadli tekmovalci. FOTO: POP TV

Luka Jezeršek je dobil nož v srce, ko je Tilen povedal, da pripravlja raviole. Pričakoval je jed, ki je še ni poskusil, a je Tilen zagotovil, da takšnih še ni pripravljal. Bil je tudi mnenja, da gre za zahtevno jed. Ker je verjel vanjo, je vztrajal pri prvotnem načrtu. Tudi Žiga ni navdušil Luke, ko je povedal, da pripravlja enako ribjo rolado, kot jo je že enkrat pripravil. Nakar je že tretjič spremenil načrt in se odločil za kapesante in rakovico. Karim je bil navdušen nad Nikovim razmišljanjem in idejami, ki niso bile več v mejah amaterskega kuhanja. Bine je deset minut pred iztekom časa opozoril Sandro, da mora dodelati okuse. Nika pa je med serviranjem grabila panika, kar je vplivalo na prezentacijo njegove jedi. Fantastična jed, a osnovnošolska napaka Sandra je lepo spekla jagenjčka, toda jed Binetu ni bila všeč. Tudi Karim je pričakoval več, jed ga je pustila ravnodušnega. Nikova jed ni bila vabljiva, a so bili okusi povsem nekaj drugega. Bine: "To je pa tako dobro, tako zemeljsko, tako okusno, tako polno, tako sveže ... Res je dobro." A je Luka poudaril, da krožnik s takšno postavitvijo ne sodi v top 5. Žigova jed je bila za razliko od Nikove zelo lepa, bila pa je tudi zelo okusna. Ko so se sodniki lotili Tilnovih raviolov, pa so ugotovili, da testo ni bilo dovolj kuhano. Bine je povedal, da je tekmovalec pripravil fantastično jed, a je naredil osnovnošolsko napako.

icon-expand Tilnova jed FOTO: POP TV

Sandra rešena po čudežu, slovo za Tilna Sodniki so najprej na balkon poslali Nika, saj jih je prepričal z okusi. Z izvirnostjo jih je prepričal Žiga, pred sodniki pa sta ostala Sandra in Tilen. Zadnje mesto med peterico najboljših si je priborila Sandra, ki je ob tem sporočila: "Na napačno ste se spravili, bi se morali malo bolj potruditi."

Tilna je tako odneslo surovo testo, Karim pa je povedal, da si ga bodo sodniki zapomnili po energiji, nasmehu, njokih, pa tudi, kako razlaga in pripoveduje zgodbe, ter seveda dobrih jedeh. Tilen je povedal, da je prišel kot amaterski kuhar, med tekmovanjem pa je v njem rastla želja po kulinaričnem raziskovanju in ustvarjanju. Tilen: "Res nepozabna izkušnja in ne bi je zamenjal za nič, ponovil bi jo pa še večkrat." Bine je še dodal: "Res si bil en tak sončni veter tukaj notri in si nas držal pokonci. Hvala."