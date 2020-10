V polfinalu še Žiga in obe Kaji, Iza in Kristina sta se morali posloviti

Za zadnja tri mesta v polfinalu letošnjega MasterChefa Slovenija so se pomerili Iza Logar , Kristina Jakopič , Kaja Balentič , Kaja Jurač in Žiga Deršek . Prvo mesto je že zasedel Žan Milosavljevič , da bi se mu pridružili, so tekmovalci morali najprej prestati individualni test. Skuhati so morali jedi, ki jih sodniki nikoli ne pripravljajo, saj so v domeni njihovih soprog. Namige, kaj bodo kuhali, so dobili v pekačih in krožniku, ki so jih sodniki prinesli od doma. Žan je na podlagi tega razdelil jedi med tekmovalce. Kristini in Žigu je nemenil Karimovo jed, Izi in Kaji Jurač je namenil Binetovo , Kaji Balentič pa Lukovo jed.

Sodniki so nato razkrili, katere jedi bodo kuhali tekmovalci. Karima žena najbolj razveseli z lečino enolončnico, kar je Žiga komentiral: “ A leča vas nahrani? ” Luka in Bine sta bruhnila v smeh, Karim pa je povedal: “ Jaz nisem rahlo predimenzioniran od zraka, ampak od dobre hrane in med to sodi tudi leča. ” Luka je razkril, da ga njegova žena razveseli s slano pito, Binetova pa z marmornim kolačem. Kaja Jurač se je spraševala, kako bo sploh lahko pripravila boljši marmorni kolač, saj še osnovnega ne zna speči. Zdelo se ji je, da je z eno nogo že doma. Žan Milosavljevič je nato dobil možnost, da spremeni eno svojih odločitev, in res je odrešil Kajo Jurač. Na njeno olajšanje ji je namenil Lukovo jed.

Tekmovalci so imeli na voljo 60 minut. Bine je povedal, da naloga, ki so jim jo namenili, ni tako lahka, saj so pričakovali, da bodo jedi povzdignili na MasterChef nivo. Binetu je bilo všeč, ker je Iza nameravala uporabiti jagode in mandljevo moko. Luka je pohvalil Kajo Balentič, ki je bila zelo hitra. Tekmovalka se ni bala svoje soimenjakinje, ki je prav tako pripravljala quiche, a se je zanašala na Žanovo pomoč. Kristina je stavila na gorenjsko klobaso, medtem ko se je Žiga odločil za zelenjavno različico lečine enolončnice. Povedal je tudi, da mu je Kristina v trgovini sledila in nabirala povsem enake sestavine.

Nato se je začela prava tekma. Kaja Jurač je opazovala Kajo Balentič in komentirala: “Daj še zelenjave, naj poplavi tista voda od zelenjave tvoj qiuche, samo da bo moj boljši in tvoj slabši.” Bine je nato Izi položil na srce, naj se zbere in dobro izkoristi zadnjih 20 minut izziva. Žiga je prehitro dal kuhati lečo, poleg tega jed ni bila dodelena, a tudi za Kristino je veljalo enako. Žiga je nato šel do Kristinine postaje in pogledal v njen lonec. Sodniki so bili začudeni, Kristina pa jezna: “Bolano. Res bolano ... Pojdi nazaj za svoj pult, pa tam ostani.”

Izločitev za Izo, balkon za Kajo Jurač in Žigo

Kristina je svojo lečino enoločnico na koncu še preveč zgostila in je imela občutek, da bo šla domov. Sodniki so seveda bili kritični do teksture, a so jo rešili okusi. Žigu je uspelo pripraviti zelo okusno lečino enolončnico. Binetu je bilo všeč, ker je razmišljal o detajlih, ker je dobro izkoristil čas in ker je bil zelo motiviran.

Kaja Balentič si je oddahnila, kajti njena pita je bila na videz zelo lepa in tudi o odvečni tekočini ni bilo ne duha ne sluha. Žal pa je ni dovolj začinila. Kaja Jurač je uspela pripraviti lepo pito in tudi okusi so bili dodelani, bila pa je premalo slana. Kaja Balentič je ob tem pripomnila: “Žan, pozabil si reči Kaji za sol.”