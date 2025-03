V tekmo za MasterChef pokal vstopili tudi Erika, Blaž, Miša in Natalija

Tretji krog: vlečeno testo in štruklji

Po prvih krogih kuhanja so si predpasnike priborili štirje tekmovalci, Dan Prohart, Anamarija Truden, Barbara Poljanec in Jure Kirbiš. Ostali nadarjeni kuharji so dobili tretjo priložnost, da se jim pridružijo. Karim Merdjadi: "Pred vami je preizkus veščine, ki je osnova mnogih jedi. Od kruha do peciva, od pice do tort. Vse se začne - s testom." Pripraviti so morali slane sirove štruklje, česar se je še posebej veselila Kaja Naveršnik, ki na turistični kmetiji štruklje pripravlja vsak vikend. Luka Jezeršek: "Pričakujemo tanko razvlečeno testo in sočen skutin nadev." Na voljo so imeli 70 minut. Sodniki so še napovedali, da bodo med kuhanjem preverili testo in da bo le nekaj tekmovalcev dokončalo nalogo.

Priprave testa se je suvereno lotila tudi Erika Črnigoj, ki gre po stopinjah svojega očeta, uspešnega slaščičarja. Erika si želi ustvariti dobro prihodnost v gostinstvu: "In mi niso pomembne druge stvari." Martina Trgovec in Blaž Plohl sta testo prav tako že pripravljala. Tekmovalka se je spomnila na znanje, ki ji ga je predala babica, Blaža je priprave učila njegova mama. Kako je tekmovalcem uspelo, je pred mazanjem preveril sodnik Luka. Z delom so lahko nadaljevali vsi, pri čemer so morali pokazati, kako obvladajo zvijanje.

Predpasnika si priborita Erika in Blaž

Erika je pripravila zelo lepe štruklje, ki jih je Luka pohvalil kot okusne. Sodnik je po okušanju pohvalil tudi štruklje, ki jih je pripravil Blaž. Luka: "Jaz mislim, da je mama lahko ponosna na tale štrukelj." Oba tekmovalca sta si prislužila MasterChef predpasnik. Erika je bila presrečna, Blaž pa si je oddahnil in užival na balkonu.