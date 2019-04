V zakulisju je preizkušala živce svojih sotekmovalcev

Iz MasterChefa Slovenija te je odnesla rižota oziroma preveč dodanega parmezana. Se ti je ta jed morda zaradi tega ‘zamerila’?

Ah, kje. Ni se mi zamerila. To je šov in to je igra. S tem, ko vstopaš v tak šov, se zavedaš, da lahko tudi izpadeš oziroma te lahko kakšna jed tudi ‘odnese’.

Na izločitvenem testu si pristala, ker se rumeni niste najbolje odrezali v pripravi peciva, ste pa bili deležni veliko pozitivnih sodniških kritik. Kaj je bilo tisto, kar je na koncu odločalo o vašem porazu? Morda napetosti med vodjo Špelo in Lučko?

Mogoče res ta napetost med Lučko in Špelo oziroma ker delo ni bilo točno dodeljeno.



Povedala si, da je tekmovanje zelo naporno. Kaj pa je bilo najtežje zate?

Najtežja in najbolj naporna so bila snemanja, ki so trajala po cele dneve. Vsekakor pa je najbolj stresno to, ko prideš v studio in ura v studiu teče čisto drugače kot v resničnosti. Veliko hitreje.

Med tekmovanjem so te večkrat prevzela čustva, a si našla moč in si nadaljevala. Ti je bilo žal, da v izločitveni oddaji nisi imela možnosti za popravni izpit?

Hvaležna sem, da sem bila izbrana med 16 tekmovalcev letošnjega šova, in to, da sem izpadla, se je že moralo tako zgoditi. Ko se v življenju ena vrata zaprejo, se zagotovo odprejo druga vrata.



Med tekmovalci so se spletle takšne in drugačne vezi. S kom pa si se najbolj ujela, kdo ti je bil v največjo oporo?

Najbolj odkrito, čustveno in prijateljsko vez sem spletla z Jadranko in Orterjem. Toliko, kot smo se mi presmejali in se imeli dobro na snemanjih in tudi zunaj studia! Smo res tvorili takšen trio adijo.