V življenju ima vse, zdaj je s sodelovanjem v šovu uresničila svoje sanje

Družinske obveznosti je kar težko usklajevati, otroka sta še majhna in res ju je bilo težko pustiti doma in se ločiti od njiju. Brez mojega fanta mi to ne bi uspelo, on je ata in mama v enem. Nadomestil me je in zaradi njega sem lahko šla brez skrbi v šov. Jih pa seveda zelo pogrešam in doživljam tudi težke trenutke, saj mi največ na svetu pomeni družina. Ta mi daje motivacijo, da se borim in da izpolnim svoj cilj in pridem v finale.

Kakšni so bili odzivi tvojih najbližjih, ko so izvedeli, da boš ena od tekmovalk?

Odzivi članov družine so bili mešani. Najbolj sta me podpirala fant in moja družina, najbolj negativne komentarje so pa dale babice, ker se jim je zdelo nesprejemljivo, da bi pustila otroka in šla v šov, ampak tudi njim želim dokazati, da je bila moja odločitev pravilna in da so se mi uresničile sanje, ko sem lahko stopila v MasterChef kuhinjo. Prijatelji in družina so pa zelo ponosni name in veseli. Najbolj so me presenetili nekateri prijatelji, ki jih že dolgo nisem videla in so mi izkazali veliko podporo, malo razočarana pa sem nad tistimi, ki so bili res moji dobri prijatelji in mi tega dejansko ne privoščijo.

Vemo, da si stara 30 let, a jih ne kažeš. V čem je skrivnost tvojega mladostnega videza? So to geni, skrivnosti kozmetičarke, kar si po izobrazbi, sreče v ljubezni ali česa drugega?

Hvala, zelo lepo napisano. Skrivnost mojega mladostnega videza je zagotovo sreča v ljubezni in življenju. Moje življenje je res lepo. Srečna sem! Imam vse, dva čudovita otroka, najboljšega fanta in ljubečo družino. Je pa tudi veliko v genih, moja mama in oče sta videti fantastično in mladostno, zelo sta lepa, tudi moja babica in dedek se zelo dobro držita, moja babica je pri svojih 74 letih vsak dan urejena od glave do pet in aktivna vse dneve, tako da sem ponosna na družino in tako dobre gene.