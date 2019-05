Varnost so imeli na dosegu roke, sledilo je grenko razočaranje

Medtem ko je Sanjo Sirk skrbelo, da bo Bojan Bešter v tekmovalni ihti porušil balkon, je ekipa pod vodstvom Tomaža Zevnika kuhala povsem mirno. Na presenečenje sodnikov je obema skupinama uspelo dobro poustvariti jedi, a so med okušanjem odkrili veliko napako, zaradi katere so Tomaž, Špela in Maj ostali pod balkonom.

Šesterica tekmovalcev se je pomerila v dveh skupinah pod vodstvom Anžeta Kuplenika in Tomaža Zevnika. Poustvariti so morali dve jedi, ki sta si ju lahko ogledala samo onadva. Izvedela sta, da bo predaja navodil potekala zgolj s pantomimo, člani njunih skupin pa bodo skuhali, kar bodo uspeli razbrati. Tekmovalci so sprva napovedovali, da bo bolj uspešen Anže, Maj pa je podvomil v takšen scenarij. Menil je, da lahko Tomaž preseneti, s čimer so se nazadnje strinjali tudi vsi ostali. Izvedeli so, da imata oba nekaj igralskih izkušenj, in nato še, da bosta Špela in Maj kuhala pod Tomaževim vodstvom, Sanja in Bojan pa pod Anžetovim.

Vodji z igralskimi izkušnjami FOTO: POP TV

Začela se je predaja navodil, torej pantomima. Sanja in Bojan sta bila sprva bolj uspešna pri ugibanju, se je pa Sanja bala, da bo Bojan zaradi silne vneme porušil balkon. Sodniki so komentirali, da je preveč ihtav in da je na Sanjinih ramenih večina komponent na krožniku. Anže je bil povsem na koncu z živci, ker Bojanu ni in ni uspelo narediti majoneze. Sanja ga je mirila in mu naložila rezanje čebule, med opravilom pa se je grdo urezal.

Bojan se je v ihti grdo porezal FOTO: POP TV

Medtem ko so rdeči plavali v zelo razburkanih vodah, pa so bili modri povsem mirni. Tomaž je bil zadovoljen s potekom dela, vse sestavine so imeli na pultu, Špela in Maj pa sta jih zbrano pripravljala. Bila sta zadovoljna s Tomaževo pantomimo.

Zabavna pantomima FOTO: POP TV

Bojan je nato zaupal Luku Jezeršku, da še nikoli ni bil tako zelo motiviran in da mu je moč vlila njegova hčerka Maruša. Prejšnji teden se je skoraj že predal, saj jo je zelo pogrešal, a ga je prav ona spodbudila, da naj ne obupa in ne popušča zdaj, ko je prišel že tako daleč. Bojan: "Kot bik sem."

Luka Bojanu: "Vidim, da si kot bik." FOTO: POP TV

V ciljni ravnini se je situacija obrnila na glavo. Rdeči so že nekaj minut sestavljali krožnik, medtem ko so sta Špela in Maj še pripravljala zadnje komponente. V zadnjih minutah sta jih naložila na krožnik in bila na videz zaskrbljena, medtem ko je bil Anže zelo zadovoljen s svojima kuharjema. Bojan je bil že takrat prepričan, da bodo šli na balkon.

Tik pred koncem so bili rdeči v vodstvu FOTO: POP TV

Krožnik rdeče skupine je bil precej podoben originalu, komponente so bile okusne, le nesrečna Bojanova majoneza je imela malce okusa po surovih jajcih. Luka ga je opozoril, da dela preveč brezglavo, kar se pozna na detajlih.

Luka je s pantomimo ponazoril, kaj meni o Bojanovem brezglavem kuhanju. FOTO: POP TV

Bine je bil presenečen, da je modri skupini po slabem začetku uspelo sestaviti krožnik, ki je bil zelo podoben originalu. Žal se je zataknilo pri bikovih prašnikih, ki niso bili dovolj pečeni. Maju, ki jih je pripravljal, ni bilo jasno, kje se je zalomilo, a ni bil edini.

Veselje za rdeče, ki so se uvrstili med najboljših pet tekmovalcev. FOTO: POP TV

Rdeči so se v tistem trenutku uvrstili med najboljših pet, Špelo, Maja in Tomaža pa čaka individualna preizkušnja. Če bodo želeli priti na balkon, bodo morali najprej preslepiti sodnike. Ne zamudite jutri ob 21. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že zdaj ogledate na VOYO.