Vas zanima, katere so legendarne jedi MasterChefa?

Matjaž Vengust, Julija Bukvič, Klara Šmigoc, Rok Novak, Dana Ilić, Amadeja Lube in Lidija Subašić so si v prejšnji oddaji nadeli črne predpasnike. Čaka jih prvi izločitveni test desete sezone MasterChefa Slovenija, ki bo pravi kuharski maraton. Sedmerico bodo poleg sodnikov pričakale kloše. Luka Jezeršek: "Pod klošami se skrivajo legendarne MasterChef jedi." In katere so to? Amadeja: "Vsako sezono sva s tatijem gledala." Luka: "Tisti, ki niso gledali oddaje, bodo imeli pa kar problem." Karim: "Morali boste biti hitri, praktični in strateški."