Zelo ponosna na svoj dosežek, po MasterChefu je uresničila svoje sanje

Anže je mlad, borben, zagnan, pošten, sposoben fant z jasnim ciljem v življenju. Ves čas snemanja je kazal neverjetno željo po učenju, nadgradnji znanja in zmagi. Med nama se je spletla posebna vez, kot med mamo in sinom. Ne samo da sem mu privoščila zmago, še ponosna sem bila na njega. Moji domači so seveda navijali zame, ampak videli so, da je bila borba poštena in pravična. Zmagal je boljši in prav je tako. Vesela sem za Anžeta in mislim, da bo nagrado dobro izkoristil. Anže je lačen znanja, učenja in novih izkušenj na področju kulinarike. Nagrada mu bo olajšala to pot.

Letošnji finalni obračun je bil nekaj posebnega, saj sta se z Anžetom med tekmovanjem zelo povezala, a sta v kuhinji vseeno pokazala neizmerno borbenost. Toda na koncu ste presenetili z izjavo, da zmago privoščite Anžetu. Kaj so na to rekli vaši najdražji, ki so navijali za vas in zmago želeli vam?

Anže je domov odnesel pokal in 50.000 evrov, toda vi že imate doma največjo nagrado in največji zaklad – svojo lepo družino in ljubečega moža. Bi se strinjali s tem?

Res je, jaz imam, pa naj ne zveni ‘pocukrano’, vse, kar sem si od nekdaj želela, zdrave otroke, dobrega in ljubečega moža, streho nad glavo, redno službo. Meni je to dovolj, da sem srečna in hvaležna. Glede na to, da na začetku snemanja nisem bila pretirano samozavestna kot domača kuharica, a sem to pot končala kot prva finalistka, sem zelo ponosna na svoj dosežek. Svet stoji na mladih in sem zelo zadovoljna in srečna, da je vse tako, kot je.

Vaša ljubezenska zgodba je bila ena lepših, ki ne zadevajo kuhanja, za romantične duše celo najlepša. In ker ste dokazali, da ste vešči v receptih, bi nam zaupali še najboljši recept za uspešen zakon?

Z možem se zelo dobro razumeva in ljubiva in tega tudi, če bi hotela, ne moreva skriti. Z leti znaš ceniti, ko v tvoje življenje pride dober človek, in ravno zaradi tega z njim ravnaš kot z zakladom. Pri naju je to obojestransko. Mislim, da je to zavedanje tisto, ki naredi razliko. Dobre moške vzgojijo dobre mame, zato bodimo hvaležne taščam. Tašča, hvala. (smeh)