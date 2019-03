Tekmovalka letošnje sezone šova MasterChef Slovenija nam je zaupala romantično zgodbo, kako je usoda v njeno življenje znova pripeljala njeno prvo ljubezen. Fant, ki jo je prvi poljubil, je po več letih težkih življenjskih preizkušenj postal njen mož.

Lučka Kotnik je ena od tekmovalk, ki se bodo prihodnjo sredo spustili v napeto kuharsko bitko v šovu MasterChef Slovenija. Po poklicu je računovodkinja, a ogromno ur preživi prav v kuhinji. Lučka: "Sin je zbolel za sladkorno boleznijo tipa 1 in moram pripravljati sveže obroke za njega, ki jih prilagajam temu, ali potrebuje veliko ogljikovih hidratov ali ne. Potem imam moža, ki ima rad meso. Ker ga ne jem, ga pripravim samo zanj, potem pa še zase ribice in podobno, in se kar razvleče." Lučka pa ni samo predana mama. Lučka: "Ena najlepših služb mi je biti mama, ampak zelo rada imam tudi svojo kariero. Zelo rada sem v vlogi poslovne ženske, tako da mi včasih rečejo kar multipraktik. Na obeh straneh zelo uživam, se pa trudim biti tudi dobra žena."

Lučka Kotnik bo tekmovala v novi sezoni šova MasterChef Slovenija, ki prihaja na POP TV v sredo, 27. marca. FOTO: osebni arhiv

Bil je njen prvi poljub Prav na romantičnem področju je Lučka izkusila scenarij kot iz kakšnega romantičnega filma. Lučka: "Za sabo imam eno ločitev, bila pa sem blagoslovljena s tem, da sem se drugič poročila s prvo ljubeznijo življenja, ki je še vedno moja velika ljubezen. Bil je prvi fant, ki me je poljubil, ko sem imela 16 let, zdaj pa je moj mož in najbolj srečna sem, da ga imam, da imam otroka z njim, da sva poročena. Več si sploh ne bi mogla želeti. Takrat sem bila neizkušena in ni bilo mobilnikov in sva izgubila stike. Vsakega moškega, ki sem ga spoznala, sem primerjala z njim, in tega sploh nisem vedela, dokler se po dvanajstih letih nisva spet srečala. Oba sva se vmes poročila in se ločila. Potem sva se spet srečala. Usoda." Danes skupaj ustvarjata in sodelujeta tudi poklicno, mož pa jo podpira pri kuhanju in uživa v njeni hrani.

Sanjska poroka z njeno prvo ljubeznijo, Adrijanom FOTO: osebni arhiv

Hčerka je ne spusti z oči

A ker so zelo povezana družina, je bila ločitev zaradi napornih snemanj še težja. Lučka: "Zelo veliko pogovorov smo imeli, ampak se ne moreš pripraviti na to. Vsakič, ko sem videla družino, mi je bilo težje. Hčerka, ki je stara štiri leta, tega sicer ne pokaže, a je težko zanjo, ker me ne spusti izpred oči in nikamor ne smem iti." Tudi Lučko čakajo težke preizkušnje, a se bo lahko zanesla na pomoč svojega angela varuha. Lučka: "Moj dedek je umrl, ko sem hodila v peti razred osnovne šole. On je bil človek, ki je bil do takrat edini, ki me je oboževal, brezpogojno me je imel rad. To je bila tista iskrena ljubezen, jaz sem bila njegova ljubica. Včasih, ko mi je hudo, imam občutek, kot da me za roko pripelje do tistih pravih odločitev, ki jih imam v življenju."

Ljubezen po "masterchefovo" FOTO: osebni arhiv