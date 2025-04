Velik pritisk na izločitvenem testu, Jure se že poslavlja od imunitete

Na izločitvenem testu se bodo tokrat pomerili samo štirje tekmovalci, to so Pia Pajnič, Jure Kirbiš, Erika Črnigoj in Natalija Sebanc. Jure je že napovedal, da bo izkoristil imuniteto, ki si jo je priboril med kuhanjem z Michelinovim chefom Urošem Štefelinom. Jure: "Sem nekako odločen, da se ne bom ravno igral, da ne bom tvegal. Tako da jaz mislim, da se danes poslavljam od imunitete."