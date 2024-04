Velika čast in nepozabni trenutki za Blanko

Blanki Erniša se je v novem tednu MasterChef tekmovanja uresničila velika želja. Preizkusila se je v vlogi vodje, svojo vlogo pa je odlično odigrala, saj je svojo skupino tudi uspešno popeljala na balkon. Blanka: " Moja želja, da bi se preizkusila kot vodja, se mi je uresničila. Zanimalo me je, kako funkcioniram kot vodja v MasterChefu, saj kot vodja v lokalu mnogokrat žanjem pohvale. In ponosna sem, da sem s svojo mirnostjo in pomočjo sotekmovalk pripeljala skupino na balkon."

Sodnikom je skupaj s Klaro Šmigoc , Martino Pušnik in Dano Ilić po lepem, uigranem sodelovanju zakuhala zmagovalni meni, pa čeprav je imela njihova skupina par rok manj. Blanka: " Da je bila v skupini ena tekmovalka manj, ni odigralo nobene vloge, saj smo kuhale kot uigran tim. Mogoče je bilo celo lažje. " Na koncu izziva pa tako veselo, kot če bi šel zjutraj iz pivnice. Blanka: " Odhod na balkon je bil res podoben odhodu iz pivnice v ranih jutranjih urah, ko se imaš z dobro družbo zelo lepo in tega druženja zagotovo ne boš pozabil. Tako tudi jaz ne bom pozabila prvega odhoda na balkon s skupino kot vodja. "

Blanka se je kot tekmovalka z najbolj izostrenim okusom za prvo prednost pomerila z Anjo Fir. Pa čeprav jo je superfinalistka prejšnje sezone premagala, je bilo to zanjo posebno doživetje. Blanka: "Da sem se za prednost borila z Anjo, je bila velika čast in pa tudi dodatna motivacija. Čestitam ji za zmago, res se je videlo, da kuha z veseljem in da se je v času po MasterChefu res veliko naučila. Definitivno padajo dogovori, da bova kuhanje v tandemu enkrat ponovili nekje na drugi lokaciji. Mogoče v mojem lokalu in tega se zelo veselim."

