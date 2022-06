Velika finalista osme sezone sta Luka Novak in Evita Antončič

Med pripravo ene najtežjih jedi, zahtevne MasterChef češnje, je najbolje kazalo Maši Cimermančič, a je pri okušanju in ocenjevanju prišlo do preobrata. Mesti v velikem finalu sta si prislužila Luka Novak in Evita Antončič, eden izmed njiju pa bo jutri postal novi MasterChef Slovenije.

Trije polfinalisti, trije prijatelji Luka Novak je ob vstopu v kuhinjo MasterChef čutil mravljince. Evita Antončič je povedala, da je bila srečna že ob uvrstitvi v polfinale: "Če pa danes izvem, da grem v finale, se mi bo pa čisto utrgalo." Tudi Maša Cimermančič je bila blizu uresničitvi svojih sanj: "Na tej točki res ne želim zapustiti tekmovanja in mislim, da si res zaslužim priti v finale." Sodniki so jim izrazili dobrodošlico in jih opozorili na uniforme, na katerih so bila z zlatimi črkami izvezena njihova imena. Bine Volčič: "Ampak samo dva bosta imela na koncu večera to čast, da oblečeta kuharski uniformi in kuhata v finalu."

icon-expand MasterChef uniforme FOTO: POP TV

Evita je bila čustvena, ker si ni predstavljala, da bo prišla tako daleč. Njena želja, da bi kuhala v finalu, je bila res velika. Luku so se uniforme zdele nekaj posebnega: "Tole bi pa meni kar pasalo." Maša pa je še dodala, da si niti dva meseca nazaj ni predstavljala, da se bo borila za mesto v finalu: "A je res to možno, da bi jaz danes oblekla to uniformo? Po moje bi šla še spat z njo." Recept z več kot sto koraki Polfinalisti so nato izvedeli, da jih do velikega finala loči samo še eno kuhanje, ki pa bo trajalo kar tri ure in pol. Luka: "Vedel sem, da nas čaka nekaj zelo, ampak zelo težkega." Bine: "Pred vami je naloga, ki so jo do sedaj zmogli samo finalisti." Luka Jezeršek: "Izbrali smo izziv, ki se je v zgodovino MasterChefa zapisal kot eden najtežjih. Ta naporen vzpon do finala je zakuhal Karim." To je bila seveda sladica, in sicer zloglasna MasterChef češnja. Luka se je čudil njenemu dodelanemu videzu: "Jaz sem mislil, da je narisana, da je plastična ... Upam, da mi bo uspelo danes s sladico dokazati, da sem vreden finala." Bil pa je mnenja, da je ob Maši in Eviti najšibkejši člen.

icon-expand Sladka lepotica FOTO: POP TV

Recept za češnjo ima več kot sto korakov. Tekmovalci so morali pripraviti biskvit, čokoladni hrustek, sadni ragu, zračen in puhast sadni mousse oz. peno, češnjo so morali obdati v tanek sloj čokolade, nato pa jo potopiti v svetleč obliv. Bine je povedal, da finalista četrte sezone, Siniša Vasiljev in Jaka Mankoč, na tej točki nista mogla več stati na nogah. Zadnje dejanje pa je bilo zahtevno temperiranje čokolade. V oddajo se je javil Siniša, ki mu je prav ta češnja, kot je povedal Karim Merdjadi, že strla sanje.

icon-expand Siniša Vasiljevič, finalist četrte sezone šova FOTO: POP TV

Sodniki so polfinaliste postavili pred dodaten izziv. Karim: "Ali lahko češnjo pripravite v krajšem času? Kdor koli zaključi prej, dobi prednost, ki jo lahko unovči v finalu." Prihranjene minute bosta lahko finalista prenesla na finalno sladico. Bine: "Tam, verjemite mi, boste vsako dodatno minuto krvavo potrebovali." Luka se je osredotočil na izziv, bolj kot fizična ga je skrbela psihična pripravljenost. Luka: "Da bom znal umiriti glavo, da bom znal biti sproščen in izpeljati zadevo tako, kot se spodobi." Maša je bila optimistična, saj so sladice njeno področje. Napovedala je, da bo dala vse od sebe. Evita si je zadala, da bo kuhala kot doma, da bo uživala in naredila vse, da pride v finale.

icon-expand Sodniki Bine Volčič, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi FOTO: POP TV

Maši kaže najbolje Polfinalisti so se lotili priprave. Sodniki so ocenili, da je Luka res najšibkejši člen. Naredil je napako že pri pripravi biskvita, a ga ni popravljal. Sodniki so tudi opazili, da se je Maša pene lotila prehitro. Evita je povedala, da v kuhanju resnično uživa in si ne predstavlja, da bi v življenju počela kaj drugega. Pojasnila je, da ni vedela, na katero fakulteto naj se vpiše, vedela pa je, da jo izredno veseli kuhanje. Odločitev, da je prišla v MasterChef kuhinjo, je bila po njenem mnenju najboljša, kajti dobila je potrditev, da je dovolj dobra in da lahko daleč pride.

icon-expand Maši je šlo zelo dobro. FOTO: POP TV

Maša in Evita sta pripravljali umirjeno in osredotočeno, medtem ko se je Luka potil. Bine: "Ne vem, ali bomo na koncu dobili lubenico ali češnjo." A je tudi Evita opazila grudice v svoji peni. Težava je bila v različnih temperaturah komponent. Ker je bil prav ta del sladice največji in ker si ne bi oprostila, če bi bile v njem grudice, se je odločila, da se ga loti znova. Tudi Luka je imel težave s peno, zelo dobro pa je šlo Maši, ki je bila tudi veliko hitrejša od obeh sotekmovalcev.

icon-expand Evita je sprejela modro odločitev, ko je ponovno šla delat peno. FOTO: POP TV

Luka je povedal, da je enostavno moral slediti svojim sanjam, zato se je odpovedal službi. Luka: "Vem, da ne bom šel nazaj v domače podjetje, ampak želim ustvariti nekaj svojega in delati to, kar me najbolj veseli." Razkril je, da ima še devet bratov in sester, s katerimi se podpirajo, so med seboj zelo povezani in se dobro razumejo. Med kuhanjem se je uspel sprostiti in se osredotočiti na izziv, nakar so ga ob misli na uresničitev sanj prevzela čustva.

icon-expand Luka je zadnji dokončal češnjo. FOTO: POP TV

Maša in Evita sta na koncu imeli težave z izdelavo peclja, nato še s čokoladnimi špageti. Polfinalisti so nato prišli do zaključne faze, obliva. Tekmovalki sta imeli pri tem težave, prav tako se jima je zapletlo pri postavljanju čokoladnega peclja. Maša je zaključila 16 minut pred iztekom časa, sodniki pa so takoj opazili, da je njena češnja presvetla. Eviti so se peclji topili v rokah in lomili, 10 minut pred iztekom časa ji je le uspelo. Luka je bil edini, ki je moral še zaključiti sladico. Tudi on je imel silne težave s pecljem, zato so se mu začele tresti roke, to pa je bila še dodatna težava. Tri minute pred koncem mu je le uspelo in se mu je odvalil kamen od srca. Preobrat na okušanju Maša je že sama ugotovila, da se ni najbolje približala originalni sladici. Barva češnje je bila bleda, oblika ni bila lepa, pecelj se je zlomil. Kot je povedal Karim, bi bilo bolje, da bi delala počasneje in bolj natančno. Poleg tega mousse ni bil gladek in lep, čokoladnih špagetov pa ni pravilno pripravila. Bine: "Ves čas izziva sem res verjel vate, ker ti je šlo fenomenalno. Ampak če danes slučajno oblečeš kuharsko uniformo po taki sladici, jo boš morala zelo, zelo trdno zapeti, ker v finalu bo peklensko."

icon-expand Mašina češnja FOTO: POP TV

Evitina češnja je bila lepša, le gnezdo iz špagetov ni bilo dovolj bogato, pecelj pa se je zlomil pred sodniki. Poleg tega je v peno slabo umešala beljake, sredica pa je bila malce preveč tekoča. Biskvit je bil puhast, hrustek na tanko razvaljan, mousse pa kljub vsemu lep in puhast. Bine: "Če te bo danes kaj spravilo v finale, te bo spravila tvoja odločitev, da si ga šla še enkrat delat. To je bilo res pametno, ker je tale dober."

icon-expand Evitina češnja FOTO: POP TV

Lukov pecelj se je prav tako upognil, špageti so bili predebeli. Barva je bila lepa, a je bil biskvit zbit in žilast, sredica pa je bila premehka. Je pa lepo pripravil hrustek, mousse je bil rahel, puhast in okusen, obliva sta mu prav tako uspela. Bine: "Če je ta tvoja začetniška sreča tista, ki ti bo oblekla kuharsko uniformo in te pripeljala v finale, pa naj bo začetniška sreča. Samo v finalu začetniške sreče ne bo več, je pa samo še znanje."

icon-expand Lukova češnja FOTO: POP TV

Uniformi za Luko in Evito, Maši ni uspelo Polfinalisti so morali zapustiti kuhinjo, nato pa se drug za drugim vrniti, da bi izvedeli, ali jim je uspelo prepričati sodnike. Luka je prvi izvedel, da se je uvrstil v finale. Luka: "Sploh ne morem dojemati." Ko je oblekel uniformo se mu je zdelo, da je postal drug človek. Luka: "To je po moje trenutek, ki si ga bom zapomnil za celo življenje."

Maša je prišla druga, a je izvedela, da ne gre v finale. Bila je hvaležna za dva prijatelja in pridobljeno samozavest. Maša: "Res sem ponosna nase." Karim: "Res je, lahko si samozavestna, lahko imaš tudi dvignjeno glavo. Veliko tvojih dobrih jedi smo okušali." Njena prva misel je bila, da ji je spodletelo pri sladici, a glede na celotno pot, ki jo je prehodila, to zanjo ni bil poraz. Maša: "Jaz sem zase zmagovalka." Bila je ponosna na Evito in Luka, ki jima je privoščila uspeh, zmago pa je bolj privoščila Eviti. Luka, ko je izvedel, da bo njegova nasprotnica Evita: "To bo pa finale in pol, se mi zdi."

Evita je bila na trnih, spominjala se je vseh padcev, pa tudi svoje vztrajnosti in vere vase, s katerima je prišla tako daleč. Bine: "Evita, konec je. Konec je borbe za finale in tvoja borba se je končala ... Uspešno." Tekmovalka je ob tem zajokala, a to so bile seveda solze sreče in veselja, saj bo lahko še enkrat kuhala. Bine ji je prinesel uniformo: "To je uniforma, ki si jo res želela in če sem iskren, si jo tudi zares zaslužila."

Karim je pred koncem povedal finalistoma: "Dodatne minute, ki sta jih danes pridobila, vama bodo še kako prišle prav." Evita: "Jaz vem, da se bo vse moje učenje in ves moj trud in vse, kar sem vložila v ta MasterChef, da se mi bo v finalu poplačalo. Tudi če mogoče ne zmagam, vem, da bom dostavila vrhunske krožnike in bom zelo, zelo ponosna nase." Luka: "Definitivno se bojim Evite. Da ima oseba pri svojih 19-ih letih takšno razmišljanje o kulinariki, mislim, da bi se je moral čisto vsak bati, in vem, da bo zelo, zelo težka borba."

icon-expand Velika finalista Evita in Luka FOTO: POP TV

