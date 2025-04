Velika težava, nekateri tekmovalci ne bodo razumeli izziva

Na individualnem testu se bodo pomerili tekmovalci, ki so se odrezali slabše med kuhanjem v parih. To so Natalija Sebanc, Pia Pajnič, Dan Prohart, Martina Trgovec, Erika Črnigoj, Kaja Naveršnik in Tadej Ladinek. Sodniki so sedmerici znova postregli z namigi. Mojmir Šiftar: "Od Italije do Japonske. Od Južne Afrike do Kanade." Karim Merdjadi: "V več kot 70 različnih državah so se tekmovalci MasterChefa srečali z enakim izzivom."