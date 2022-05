Velike pohvale Maši za vse njene jedi, Bernard na balkon brez kuhanja

Na maratonskem kuhanju jedi po najbolj iskanih receptih na portalu Okusno.je se je bolje odrezala modra skupina, a le za eno točko. Na izzivu se je najbolj izkazala Maša Cimermančič, ki je prejela pohvale za vse svoje jedi. Bernard Bečan se je na svoje presenečenje na balkon povzpel brez kuhanja.

Maratonsko kuhanje po najbolj priljubljenih receptih V tokratni oddaji se je pričela bitka za najboljšo sedmerico kuharjev letošnje sezone MasterChefa Slovenija. Luka Jezeršek je tekmovalce nagovoril: “ Ste kdaj pomislili, kateri recepti na spletu so najbolj klikani? To bo tema današnjega izziva skupin.” Bine Volčič: “Za zmago bosta danes ključni najprej pamet, potem pa hitrost.” Vodja rdečih je postala Zala, vodja modrih pa Luka. Ostali tekmovalci so sami izbirali, kateremu izmed njiju se želijo pridružiti. Bernard se je odločil za Luko, Marko, Petra in Anita za Zalo. Evita in Maša sta ostali Luku. Skupini je čakalo kar 2 uri in 20 minut kuhanja, v tem času so morali po 16 najbolj priljubljenih receptih na portalu Okusno.je (link do Okusno.je?) skuhati čim več jedi in tako premagati nasprotno ekipo.

Rdeča skupina je bila navdušena, Petra je povedala, da so prav te jedi večkrat pripravljali doma. Petra: “Prav nebesa so se nam odprla.” Bili so zelo optimistični, a je sledil preobrat. Zala in Luka sta lahko svoje člane osvojila in obdržala samo s svojim znanjem, s pravilnimi odgovori na kulinarične uganke. S kuhanjem sta začeli vodji, Luka se je lotil ričeta, Zala bučkine kremne juhe in ameriških palačink. Marko je bil kritičen, češ da se Zala ni odločila pravilno. Sam bi se lotil boranje ali ričeta, da bi jedi pridobili na okusu. A je Zala računala na to, da bo kmalu dobila okrepitve.

Zala bolj uspešno nad kulinarične uganke Ura se je res ustavila in čas je bil za prve kulinarične uganke. Obe vodji sta z dvema pravilnima odgovoroma pridobila člana, Zala Petro, Luka je izbral Mašo. Petra se je lotila boranje in segedina. Luka se je lotil še segedina, Maša paprikaša in mišk. Zala je nato ugotovila, da prve palačinke nisi bile dovolj pečene, zato je pripravila novo zmes. Ko je maso dala v ponev, pa je bil čas za nove kulinarične uganke. Luka je bil tokrat neuspešen, Zala si je priborila Marka. Kuharjem je ostalo na voljo samo še 100 minut.

Marko je začel pripravljati čufte, Zala je že tretjič pripravila maso za palačinke. Maša se je lotila porove juhe in Bine je pohvalil tandem, ki ni obupal. Skupini sta v tistem trenutku pripravljali enako število jedi. Zala je začela dvomiti vase in je za nasvet glede palačink povprašala Marka. Tekmovalec ji je povedal, naj pripravi takšne, kot jih zna. Marko: “Ne vem, kaj kompliciraš.” Sledile so nove kulinarične uganke, a nobena skupina ni dobila novega člana. Luka in Maša sta tako še naprej kuhala sama. Zalina skupina se je nato lotila še jabolčne pite in skutinega kolača brez moke. Luka se je lotil rjavčkov, ki so edina sladica, ki jo pripravlja. Rdeči so pripravljali že 10 jedi, nakar sta vodji dobili novo priložnost za okrepitve. Luka si je priboril Evito, ki se je z veseljem lotila čuftov in skutinega peciva. Maša je še posebej uživala v kuhanju, zdelo se ji je, kot da kuha doma. Maraton se je nadaljeval, Petra se je pogumno lotila kvašenega cmoka. Nato je bila na vrsti zadnja kulinarična uganka, a Luka in Zala nista bila uspešna. Bernard in Anita sta tako lahko samo še čakala na konec izziva. Do takrat je ostalo le še 15 minut, modri so imeli na pultu več jedi, a je Zala računala na jedi, ki so jih še pripravljali. Na koncu so rdeči dostavili 15 jedi, modri 13.

Maša prepričala z vsemi svojimi jedmi, vtis je naredila tudi Petra Sledilo je okušanje jedi modrih. Maša je dobila pohvale za paprikaš, riž v Evitinih čuftih je bil surov, Lukove zeljne krpice so bile zelo okusne, prav tako boranja. Segedin je bil dober, a je Bine povedal, da njegova mama pripravi boljšega. Lukov ričet je bil lepo kuhan, a premalo začinjen. Mašina bučkina kremna juha je bila zelo dobra, prav tako porova. Evitin šmorn je bil zelo okusen, le premalo debel, Mašine miške so bile zelo okusne, jabolčna pita prav tako. Lukove ameriške palačinke so bile okusne, sočne in mehke, rjavčki pa so bili lepo pečeni, znotraj mehki in ne presladki.

Na vrsti so bili rdeči. Markovo dušeno sladko zelje je bilo super, a tudi riž v njegovih čuftih ni bil dovolj kuhan. Petra je prejela pohvale za boranjo, ki jo je naučila kuhati njena babica. Bine: “Dobro te je naučila.” Petrin paprikaš je imel, kot je povedal Bine, vrhunski potencial, a je tekmovalki zmanjkalo časa, da bi ga dokončala. Je pa bil segedin zelo dober, a vseeno ne tako dober kot segedin Binetove mame. Zalina bučkina juha je bila zelo dobra, Marko pa pora ni dovolj termično obdelal. Zaline miške so bile zelo dobre, Markov carski praženec je bil okusen. Petrin kvašen cmok je Luku zelo teknil, sodnik ji je čestital tudi za vanilijevo omako. Petra je dobila pohvale za rjavčke, prav tako za limonin LCHF-biskvit. Žal pa skutin kolač brez moke ni bil dovolj pečen, kajti bil bi okusen. Zala je končno dočakala pohvale za svoje ameriške palačinke, ki so bile zelo dobre. Ob Zalini jabolčni piti pa je Karim postal poetičen, saj je bila izredno okusna in hrustljava.

Zmaga za modre, na balkon tudi Bernard Modra skupina je bila optimistična, dobili so kljukice za kar 12 od svojih 13 jedi. Rdeči so dobili samo eno kljukico manj, kar je modrim prineslo zmago. Luka je povedal, da je bil tokratnega balkona najbolj vesel doslej. Presenečen pa je bil Bernard, ki se jim je lahko pridružil na balkonu. Anita se bo morala skupaj s člani poražene rdeče skupine v jutrišnji oddaji boriti za zadnja mesta med najboljšo sedmerico.

Ne zamudite izločitvene oddaje MasterChef Slovenija jutri ob 20 uri na POP TV.