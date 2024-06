Veliki finale prvič doslej kar dva dni

Klara Šmigoc in Luka Pangos sta po polfinalnem troboju uspela osvojiti najvišjo možno skupno stopničko v tekmovanju. Oba sta izvrstna kuharja z jasno zastavljenimi cilji, a zmagovalec desete sezone bo le eden. Bitka za pokal bo tokrat potekala kar dva dni in Klara je pred finalnim obračunom napovedala: "Zavedam se, da bo boj zelo težak, Luka je zelo velik konkurent. Ampak v to kuhanje bom vstopila predvsem energična, fokusirana v mojo jed, in verjamem, da bom raztrgala."