Veliki finalistki devete sezone sta Anja Fir in Zala Pungeršič

Mesti v velikem finalu sta si v dvobojih prikuhali Anja Fir in Zala Pungeršič, Nik Marolt in Žiga Škvorc pa sta se poslovila. V deveti sezoni MasterChefa Slovenija bomo tako dočakali prvi ženski finale, boj pa se je že pričel.

Nik proti Anji, Žiga proti Zali Štirje polfinalisti so se za mesti v finalu borili v dvobojih. Luka Jezeršek: "Vsak izmed vas bo v tem izzivu imel posebno prednost." Dva polfinalista sta lahko izbrala svoja nasprotnika, slednja pa sestavini za kuhanje, eno za toplo predjed in eno za glavno jed. Nik Marolt in Žiga Škvorc sta izbirala nasprotnici, Žiga se je odločil za Zalo Pungeršič, Nik pa se je pomeril z Anjo Fir. Tekmovalki sta igro pričeli taktično, da bi imeli več možnosti za zmago. Zala Anji: "Žigo lažje premagam na mesu, Nik pa nima pojma o ribah." Anja je zato izbirala v ribarnici in odločila se je za kovača in kozice. Zala je v mesnici izbrala jelenov hrbet in rebra. Tekmovalci so morali v 80 minutah pripraviti komponente za obe jedi, nato so lahko pričeli s serviranjem.

icon-expand Anja Fir, Nik Marolt, Zala Pungeršič in Žiga Škvorc FOTO: POP TV

Luka je ocenil, da je za sodniki lepa sezona, Karim Merdjadi se je spominjal dobrih jedi, zaradi katerih so imeli sodniki težko nalogo in so o zmagovalnih odločali detajli. Bine Volčič je dodal, da se za finale borijo vrhunski kuharji.

Luka je pri Niku pogrešal več energije, presenečen pa je bil nad tem, kako miren je Žiga. Tekmovalca sta za nasprotnici imela zelo motivirani kuharici. Anja je povedala, da je vse dala na stran, da v tekmovanju pride čim dlje in se čim več nauči. Luku je zaupala, da želi ostati v kulinaričnih vodah, saj so to njene sanje. Zala je presenetila, ker se je odločila pripraviti govedino v solati. Luka je ocenil, da sta tekmovalki v prednosti zaradi načina razmišljanja, energije, volje in želje. Najbolj ga je skrbelo za Žigo, saj ga njegove ideje niso prepričale. Bine je Nika spomnil, da bo moral poskrbeti za prezentacijo, kar je bila njegova šibka točka. Zala se je tako zatopila v kuhanje, da je pozabila na nasprotnika. Žiga se je zavedal, da ima močno konkurentko, a se je tudi sam povsem posvetil kuhanju. Sodniki so pri obeh tekmovalkah opazili jasen cilj, Karim je ocenil, da bi Anja lahko 'po levi prehitela' Nika. Čas se je iztekel in tekmovalci so morali zaključiti s pripravo komponent. Pričeli so s serviranjem toplih predjedi, za kar so imeli 10 minut časa. Ko so jih prinesli pred sodnike, so pohiteli s prezentacijo glavnih jedi, za kar so imeli na voljo 20 minut.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Anja prepriča s prefinjenimi in okusnimi jedmi Pred sodnike sta prva stopila Nik in Anja. Anjina predjed je bila na pogled privlačna, prav tako okusna in prefinjena. Nikova predjed ni bila tako premišljena, prezentacija je bila zgrešena, okusi enoplastni. Pri glavni jedi je tekmovalec navdušil z izbiro sestavin, pričakovanja sodnikov so bila zato zelo velika, a mu je zmanjkalo pri izvedbi. Anjina glavna jed je bila zelo lepa, a tudi zelo okusna. Krožnik je bil minimalističen, a tehnično zahteven in je imel karakter. Anja je zato postala prva finalistka sezone in sodniki so ji čestitali za uspeh.

Nik: Vsega lepega je enkrat konec Nik je bil hvaležen za izkušnjo, kajti veliko so mu dali sodniki in celoten šov: "Iz srca, res mi veliko pomeni vse skupaj." Luka: "V zadnjem času se ogromno govori o 'zero waste' oziroma čim manj odpadnega in jaz mislim, da si ti lahko eden od glasnikov tega, ker to živiš, to delaš in to si tudi dokazal v tej kuhinji." Tekmovalec pa odhaja tudi s titulo kralja izločitvenih testov. Nik: "Vsega lepega je enkrat konec, tudi mojega 'haranja' po izločitvenih testih. Sem v redu, ni mi hudo in tudi grem z veseljem novim zmagam naproti."

Zala v finale s popolno glavno jedjo Žigova predjed je bila na pogled skromna, sodniki so pričakovali eksplozijo okusov, a jih je pustil prazne. Zalina jed je bila okusna, a je pozabila na bistvo, manjkala je kislina. Žigova glavna jed je vizualno navduševala, bila je tudi izredno okusna, vse komponente so bile tehnično dovršene. Zalina jed je bila popolna, okusi so se lepo prepletali, krožnik je bil izredno svež. Tekmovalka je pokazala široko razmišljanje in občutek za detajle, zato je postala druga finalistka sezone.

Žiga se poslovi, zanj je odprtih veliko vrat Žiga ni bil razočaran, lahko je bil ponosen na svoje vrhunske sladice in zadnji krožnik, ki je nakazoval smer, v katero želi iti. Luka mu je položil na srce, da ima ogromno znanja in potenciala in da ima odprtih veliko vrat. Žiga je dodal, da je bil MasterChef zanj vrtiljak, da je prišel po nova znanja in da bi se malo pokazal, sedaj pa bi lahko brez težav kuhal za kogarkoli. Sodnikom se je še opravičil za vse sive lase.

'Boj za finale se začne že danes' Zala in Anja sta se izjemno razveselili druga druge, njun cilj je bil izpolnjen. Zala: "Ja, to, to! Letos bo punca zmagala!" Bine je finalistkama izročil kuharski uniformi: "Anja, tole uniformo obleci z velikim, velikim ponosom, ker si si jo zaslužila." Zali je povedal: "Dolgo pot si prehodila, da zdaj lahko oblečeš tole." Karim je naznanil: "Boj za finale se začne že danes. Odločili smo se, da vama en hod razkrijemo že danes. Za finale bosta morali sladico skreirati sami." Luka: "Vajina edina omejitev bo čas. Za pripravo sladice bosta imeli 120 minut." Bine: "Že danes začnita razmišljati in načrtovati, s kakšno sladico bosta zmagali v finalu." Zala: "Z eno roko sem zunaj, z eno roko pa pokal držim." Anja: "To bo borba." Ki je ne smete zamuditi.

Veliki finale devete sezone MasterChefa Slovenija bo na sporedu jutri ob 21.10 na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.