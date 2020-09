Zmagoslavje Gašperja in Primork, Jerneja besna: Vsi znajo bolje kuhati kot onadva

Sodniki so tekmovalcem tokrat pripravili prav poseben izziv skupin. Razdelili so jih na rdeče, to so postali Iza, Jerneja, Tanja, Kristina in Žiga, in modre, kar so postali obe Kaji, Ana, Žan in Gašper. Bine Volčič je napovedal, da bosta najtežjo nalogo imeli vodji, Gašper in Iza. Morala sta namreč voditi dve skupini hkrati, njihova naloga pa je bila pripraviti trihodni meni. Iza je za prvo dvojico določila Žigo in Kristino, ostali sta Jerneja in Tanja. Kristina je bila do Izine odločitve kritična, a je kljub temu napovedala zmago. Gašper je združil Žana in Kajo Jurač, Kaja Balentič in Ana sta se borili skupaj.

Kristina in Žiga sta pred končno odločitvijo zmedla Izo, saj sta pripravljala krožnik, ki ji je postajal bolj všeč od Tanjinega in Jernejinega. Kaja Balentič je Gašperju olajšala delo, saj je iskreno povedala, da ne želi zagovarjati svojega in Aninega krožnika. Zmanjkalo jima je časa za predstavitev, zato nista bili zadovoljni s končnim izdelkom. Gašper se je na koncu odločil za Žanov in Kajin krožnik, Iza je presenetila z izborom Tanjinega in Jernejinega. Toda tekmovalki nista dovolj skuhali prosene kaše, tudi porcija je bila prevelika. Zmagovalna predjed je zato postala jed Gašperjeve skupine.

Gašper pomaga Primorkama

Gašper je za pripravo glavne jedi Ani in Kaji določil kos piščanca, ki ga je po njegovem lažje pripraviti, to je bedro brez kosti in kože. Gašper: “Zato, da se lahko izkažeta to pot, če se prejšnjo rundo nista. V drugo bo šlo mogoče rado.” Žanu in Kaji je namenil kračo. Iza je kračo izbrala za Kristino in Žigo, Bine pa se je veselil Tanjinih in Jerenijinih perutničk, saj je to njegov najljubši del piščanca.

Glavna jed, istočasno še sladica

Tekmovalci so postali zaskrbljeni, ko so izvedeli, da bodo istočasno pripravljali sladico. Gašper je za Žana in Kajo izbral temno čokolado in med, kar tekmovalki ni bilo všeč. Ani in Kaji B. je namenil belo čoklado in zeleni čaj, s čimer je razveselil obetavno slaščičarko. Iza je za Kristino in Žigo izbrala temno čokolado z ingverjem, za Jernejo in Tanjo pa belo čokolado in kavo, zato si je izkušena slaščičarka vidno oddahnila.

Zmedeni Gašper

Sodniki so opazovali Gašperja, ki se je znova postavil v vlogo pomočnika. Opazili so, da se je njegova skupina dela lotila brez predhodnega posveta. Bine: “Če ga grem zdaj vprašat, kaj pripravljajo, sem prepričan, da nima pojma.” Gašper se res ni znal spustiti v podrobnosti glede vseh jedi, nakar se je začel spraševati, češ da morda ne razume, kaj sodniki sploh pričakujejo od njega in kakšna sploh je vloga vodje. Gašper: “Jaz vidim problem, skočim notri, začnem delati.”