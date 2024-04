Blanka ob sladki zmagi: Veselje, kot če greš iz pivnice zjutraj

Sodniki so si zaželeli fantovskega večera v pivnici z dobro družbo, hrano in pijačo. Na meniju so bile tri pivniške jedi, prva je morala biti mastna in slastna, druga za prste oblizniti, tretja pa za lažjo pot domov. Sodniki so za vodje treh skupin določili Roka Novaka , Blanko Erniša in Luko Pangosa , ki so najprej s predstavitvijo prepričevali sotekmovalce, naj se jim pridružijo. Klara Šmigoc se je kot prva pridružila Blanki. Julija Bukvič se je odločila za Luko, Matej Muhvič , Amadeja Lube in Andreja Špeh prav tako, zato je bila njegova skupina zapolnjena. Dana Ilić in Martina Pušnik sta nato izbrali Blanko, Jure Pavlič , Barbara Perić , Domen Beribak in Lidija Subašić pa Roka. Blankina skupina je tako imela člana manj.

Za pripravo vseh treh jedi so imele skupine na voljo razširjen asortiman, v osnovnega so namreč sodniki dodali še jušne osnove. Dodatne sestavine so si morali priboriti z meti v pikado, z metom v rdeče polje meso, v zeleno polje sestavine iz ribarnice, ostala polja pa so predstavljala število ostalih sestavin, ki so jih lahko nabrali v trgovini. Luka za prvo jed ni priboril nobene sestavine svoji rdeči skupini, Domen je za modre priboril tri sestavine iz trgovine in neomejeno število sestavin iz ribarnice. Blanka je za rumene priborila štiri sestavine iz trgovine. Kuhanje prve jedi se je pričelo, za vse tri so imeli na voljo 90 minut, med kuhanjem pa so se borili za sestavine za drugi dve jedi.

Rokova skupina se je odločila za hobotnico in škampe s holandsko omako ter sotiranim krompirčkom. Blankina skupina je pripravljala polpet iz paljenega testa, polnjen z zelenjavo in lečo. Lukova skupina se je odločila za ocvrte rumenjake z ravioli, izkoristiti so želeli jušne osnove. Sodniki so dvomili, da bo jed mastna in slastna, a je Luka napovedal, da bodo navdušeni.

Zvonec je hitro naznanil drugo igro pikada. Klara je rumenim za pripravo druge jedi priborila tri sestavine iz trgovine in neomejeno število sestavin iz ribarnice. Lidija je modrim priborila dve sestavini iz trgovine in ribarnico. Matej je rdečim priboril tri sestavine iz trgovine in ribarnico. Kuhanje se je nadaljevalo, skupine so začele pripravljati še drugo jed. Blankina se je odločila za škampove repke v panko drobtinah z mangovim čatnijem in s sladkim krompirjem, Lukova pa za panirane repke v riževih rezancih. Rokova modra skupina je imela preveč idej, ko so se končno odločili za buzaro, jih je Mojmir opozoril, da jed ne sodi v pivnico. In že je zvonec naznanil tretjo igro. Amadeja si je za rdeče priborila dve sestavini iz trgovine in ribarnico, Blanka tri sestavine iz trgovine, Rok pa pet sestavin iz trgovine in edini neomejeno število sestavin iz mesnice.

Člani rumene skupine so Luko videli kot dobrega vodjo, ki je imel vse pod nadzorom in je poizkušal komponente. Tudi Blankina skupina je bila uigrana, tekmovalke so imele vse pod nadzorom in skoraj vse že pripravljeno, medtem ko je v Rokovi modri vladal kaos. Mojmir Šiftar: "Ne veš, kdo pije in kdo plača." Na koncu so le pripravili vse jedi, a je Rok ocenil, da je ostalo nekaj prostora za izboljšave.