Veselje ob zasluženi zmagi modrih zagrenila rdeča zavist

Rdeča skupina pod vodstvom Bernarda Bečana bi morala priznati premoč modri skupini, ki jo je vodila Anita Ferlin. A vsi člani poražene skupine kljub veliki razliki v osvojenih točkah poraza niso prenesli športno.

Bernard izzove Anito Na novem izzivu skupin so morali tekmovalci kuhati s sestavino, ki jo uporabljajo na vseh koncih sveta. Zvezda kuhanja je bil riž. Za vodjo rdeče skupine so sodniki določili Bernarda, ki je na zadnjem izločitvenem testu pometel z vso konkurenco. Tekmovalec je povedal, da bi se rad boril proti Aniti, ki je tako postala vodja modre skupine. Bernard: “Anita ni ravno priljubljen član tukaj v hiši. Vsi govorijo, da se ‘šlepa’ na balkon s skupino, in danes bom jaz to preprečil.” Anita se ni bala tekmeca, poznala je njegove šbke točke. Skupini sta morali pripraviti svetovno znane riževe jedi, vsako so morali skuhati v 65 minutah, vsakih 20 minut so sodniki razkrili novo klošo. V tistem trenutku sta se vodji odločili, kateri tekmovalci bodo postali člani njegove oz. njene skupine. Vsak pa je moral samostojno skuhati eno jed.

icon-expand Bernard je izzval Anito. FOTO: POP TV

Otvoritev kuhanja je pripadala Bernardu in Aniti, ki sta morala pripraviti paeljo. Tega se je Bernard razveselil in je bil zelo samozavesten, Anita občutno manj, saj jed poskusila dolgo časa nazaj, kasneje pa je ni pripravljala. Tako ni vedela, da je nepogrešljiva začimba žafran. Ker pa je Maša glasno vprašala Bernarda, če ima pri sebi žafran, je s tem rešila Anito. Evita je nato opozorila Bernarda, da riža ne bi smel kuhati posebej. Karim Merdjadi ga je pohvalil, ker je vedel za žafran, sodniki pa so se čudili Bernardovi ideji, da bi jed pripravil s pomočjo sode bikarbone. Tekmovalec je ob nadaljnjih pripombah sotekmovalcev izrazil željo, da s tem prenehajo. Sodniki so še opazili, da Anita pripravlja dobro osnovo za zalivanje riža.

icon-expand Maša je nehote pomagala nasprotni skupini. FOTO: POP TV

Srce, ne strategija Bernard je za naslednjo jed izbral Mašo, Anita Marka. Pripraviti sta morala rižev narastek, ki se ga je slednji razveselil, Maša pa je morala pobrskati po spominu. Ko je Marko spraševal Anito za nasvet, ju je Bernard prekinil: “Vsak svojo jed kuha.” A je imel Marko dovolj idej, ki jih je pridno nabiral pri svojih najdražjih, od dodatka jabolk, skute, rozin, namočenih v rum, pa do limonine lupinice. Hitro je bila na vrsti že nova jed in Anita je izbrala Zalo, Bernard Evito. Skuhati sta morali rižoto, a s sipinim črnilom. Anita je Zalo ujela v trgovini, da bi preverila, ali mora v paeljo res dodati žafran. Sodniki so se bali, da tudi Bernard in Anita pripravljata rižoto, saj sta jed ves čas mešala. Bernard je povrh vsega dodal maslo. Zala je nato navdušila Luko Jezerška s poznavanjem postopka priprave rižote. Evita je bila v skrbeh, ker še ni pripravljala sipe, med kuhanjem pa je pogledovala proti Zali.

icon-expand Bernard: “Vsak svojo jed kuha.” FOTO: POP TV

Bernard je za pripravo najtežje jedi izbral Luko, ki ga ima za svojega največjega konkurenta. Anita je izbrala Jureta, pripraviti pa sta morala suši. Maša je očitala Bernardu, da jih ne posluša dobro, saj bi moral izbrati Dašo, ki je vešča v pripravi te jedi. Sodniki so bili razočarani, ker je Bernard zatem še zadnjič premešal svojo paeljo. Sam je bil prepričan v svojo zmago. Sodniki so nato poudarili, da lahko vodji pomagata sotekmovalcem, le kuhati nista smela.

icon-expand Zala si je dobro zapomnila postopek priprave sipine rižote FOTO: POP TV

Za najlažjo jed je Anita izbrala Petro, Bernardu je ostala Daša. Pripraviti sta morali arancine, oziroma ocvrte riževe kroglice. Daša se je lotila priprave mesne rižote, iz katerih je želela pripraviti arancine, a je Maša povedala, da bi riž moral biti brez mesa. Evita je nato ugotovila, da se je njen riž preveč skuhal. Luka ji je po okušanju povedal, da ga skrbita dve komponenti jedi. Binetu Volčiču in Karimu je povedal, da je pogrnila na izpitu iz rižote, ki je bila zanj katastrofalna.

icon-expand Eviti tokrat ni šlo FOTO: POP TV

Jure se ni spomnil, da bi moral v riž za suši dati rižev kis. Pomagala mu je Anita, ki pa je po Mašinem mnenju navdih našla na njihovih kuharskih postajah. Luko je Bine opozoril, da bi bilo pametno, če ne bi uporabil korenja. Karim je nato ocenil, da arancini rdeče skupine obetajo več. Juretu in Luki so se ob izteku časa za pripravo sušija začele tresti roke. Bine je poskusil suši rdeče skupine in Luku in Karimu komentiral: “Tako slabega sušija pa v življenju nisem jedel.” Sodniki so opazili, da so člani rdeče skupine postali zaskrbljeni. Iztekel se je čas še za zadnjo jed in na vrsti je bilo ocenjevanje.

Absolutna premoč rdečih Sodniki so vsako jed ocenili s točkami od nič do tri. Petrini arancini so bili okusni in lepo panirani, omaka je naredila piko na i. Bine je pričakoval samo več drznosti. Dašini arancini so bili hrustljavi in lepo začinjeni, omaka sveža in lepo uravnotežena. Petri so sodniki namenili dve točki, Daši prav tako. Mašin narastek je bil rahel in okusen, Luka bi si želel več polnosti. Bine ga je ocenil kot povprečnega, tudi riž bi sam malce bolj skuhal. Markov narastek je bil bogat, okusen in svež. Bineta je vrnil v otroštvo: “Tole je definicija riževega narastka.” Luka: “Naslednjič, ko grem delat rižev narastek, ga grem delat po tej recepturi. Prisežem.” Maša je dobila dve točki, Marko tri.

icon-expand Markovo veselje FOTO: POP TV

Zali je pri rižoti uspelo vse, pravilno skuhati riž in sipo, ter poskrbeti za dobre okuse. Zala je povedala, da ji je uspelo po zaslugi Lukovega videa, ki si ga je ogledala povsem informativno. Evita je preveč skuhala riž, sipa je bila kot kreda, Bine je pogrešal tudi več morskih okusov. Sodniki so ji namenili eno točko, Zali kar tri. Jure in Luka sta na koncu prinesla svoj suši. Bine je ocenil, da je Lukov suši po okusu še slabši, kot je videti. Riž je bil povsem razkuhan. Jure je bil uspešnejši od Luke, lepo je skuhal riž, le malo bolj bi ga moral začiniti. Skupini je priboril dve točki, Luka ni dobil nobene. Bernard se je počutil slabo: “Ker sem izbral vse nas, ki se imamo radi. Lahko bi razmišljal prej o tem, da če bomo izgubili, bomo vsi ostali dol.”

icon-expand Maša se ni mogla zadržati FOTO: POP TV

Za konec so sodniki prihranili paelji obeh vodij. Anita je pripravila okusno in dobro začinjeno jed, Karima je zmotilo, ker ni mogel okušati karameliziranih koščkov na dnu ponve. Bernard je razžalostil sodnike, saj paelja ni imela okusa po ničemer, pa čeprav je uporabil cel nabor sestavin. Bernard je po okušanju priznal, da je bila Anitina jed boljša. Bernard ni osvojil nobene točke, njegova skupina je skupaj nabrala samo pet točk. Anita je osvojila dve točki, skupaj so jih imeli kar 12. Ko so se povzpeli na balkon, pa jim je Maša očitala, češ da zna Anita dobro brati z ustnic, sicer bi bil v njeni paelji kari. Anita pa je povedala, da bi njena skupina tudi v tem primeru osvojila dovolj točk za zmago. Razlika je bila preprosto prevelika. Bernard pa se je obremenjeval s tem, da bo prav nekdo iz njegove skupine, s katerimi se je res povezal, prihodnjič moral domov.

icon-expand Anita je spomnila, da bi modri zmagali tudi brez njenih dveh točk FOTO: POP TV

