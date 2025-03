Veselje za Kajo in Jureta: Včasih se splača biti priden

Sodniki so, ko so pregledali teste, obelodanili: " Odlično ni pisal nihče. " Martina Trgovec in Tadej Ladinek sta dobila nezadostno oceno, Davida Pogorevc Hafner zadostno, Blaž Plohl , Jure Kirbiš , Barbara Ribič in Natalija Sebanc so dobili oceno 3, Kaja Naveršnik pa si je z največ pravilnimi odgovori prislužila balkon. Kaja je bila 'noro vesela': " To mi pove, da sem zelo splošno razgledana, zato ker je to bil test, na katerega se ti ne moreš pripraviti, ampak so stvari, ki jih ti prineseš od zunaj. Mislim, da sem imela in znanje in srečo, ker v življenju brez enega in brez drugega nikamor ne prideš. "

Člane poražene modre skupine so v MasterChef kuhinji pričakale šolske klopi. Luka Jezeršek : " Nocoj bo postalo kristalno jasno, ali ste to tekmovanje vzeli resno. " Mojmir Šiftar : " Pripravite se na nenapovedan test. " Luka: " Tale test bo pokazal, kdo izmed vas ima največ kulinaričnega znanja. " Karim Merdjadi : " Samo najboljši bo nagrajen z balkonom. " Sodniki so preverjali poznavanje osnovnih tehnik in sestavin ter splošno razgledanost. Za reševanje so odmerili 15 minut.

Ostali tekmovalci so se pomerili na drugem delu izziva. Mojmir: " Nocoj se spopadate s popolnoma enakimi izzivi kot srednješolci, ki so se odločili za program kuharstvo. " Luka: " Vsi trije smo šli po enaki poti. " Sodniki so razkrili, da Karim ni ravno blestel, a tudi Luka se ni mogel pohvaliti. Karim je nato naznanil: " Kakšen si bil ti, bomo pa izvedeli iz prve roke. " V kuhinjo je prišla Mojmirjeva profesorica, Majda Rebolj . Mojmir je bil ganjen, tekmovalcem pa je ob tej priložnosti povedal: " Dragi tekmovalci, če vi mislite, da se od nas in iz tekmovanja veliko naučite, sem se jaz še veliko več od moje profesorice Majde. Splača se učiti, je pa tudi zelo fino, če imaš res dobrega profesorja, in ogromno lahko odneseš, ne samo iz kuharskega vidika, ampak tudi iz življenjskega. " Majdi se je iz srca zahvalil, ona pa ga je pohvalila kot vedoželjnega, pridnega in točnega dijaka, ki je pri pouku poslušal in sodeloval, bil je tudi diamantni maturant.

Blaž izžreba govedino stroganov

Tekmovalci so prejšnjič dobili recepte, sedaj jih je čakal praktičen preizkus znanja. Vsi so morali pripraviti govedino stroganov z dušenim rižem, ki jo je izžrebal Blaž. Na voljo so imeli 45 minut. Barbara in Natalija sta izbrali napačen kos mesa, medtem ko je Martina dobro poznala recept. Blaž je kuhal samozavestno, Tadej pa je priznal, da je recepte prebral bolj površno. Tudi Davida je kuhala bolj po občutku, medtem ko se je Jure držal preverjenega recepta. Povedal je, da se je na pamet naučil vseh 18 receptov. Mojmir ga je pohvalil, ker je dobro izkoristil odrezke mesa in s tem dodatno obogatil omako. Njegova jed je bila tudi najbolje pripravljena, Mojmir je pohvalil njegovo učenost in to, da je s ščepom sladkorja uravnal kislino v jedi.

Prepričljiva Juretova zmaga

Majda je tekmovalcem položila na srce, naj dobro preberejo recepture in naj bodo dosledni: "To ste res naredili velik korak v življenju. Kuhajte s strastjo in ponosna sem, da sem vas lahko videla." Mojmir je nato razglasil zmagovalca: "Uspeh na današnjem izzivu je bil popolnoma v vaših rokah. In dokaz, da se splača učiti, si bil ti, Jure. Tvoj krožnik je bil prepričljivo boljši od ostalih in zato si zaslužiš balkon."