Volk v ovčji preobleki iz tekmovanja odnesel Tamaro

OGLAS

Volkovi v ovčjih preoblekah

Deseterica tekmovalcev se je pomerila na drugem izločitvenem testu sezone. Karim Merdjadi: "Prejšnjič ste se s slaščičarskimi osnovami kar precej lovili. Upam, da imate danes boljši dan, ker s slaščičarstvom še niste končali." Pripraviti so morali torto iz palačink, pri čemer morajo slednje biti tanke in rahle, a hkrati dovolj močne, da zadržijo nadeve. Karim: "Te torte so volkovi v ovčjih preoblekah." Mojmir Šiftar je tekmovalce opozoril: "Ne podcenjujte tega izziva. Če vaše testo za palačinke ne bo popolno, vam tako visoke torte ne bodo uspele." Na voljo so imeli 120 minut.

Deseterica pred kuhanjem FOTO: POP TV icon-expand

Težave

Slaščičarka Barbara Poljanec je imela največ težav s pripravo palačink, saj jih ne mara. Razkrila je, da se jih je prenajedla, ker so jih doma jedli vsak petek. Začela je zelo slabo, masa se ji je lepila na ponev in tekmovalka je bila vedno bolj na trnih. Luka Jezeršek jo je ustavil in namenil nekaj spodbudnih besed, kar ji je očitno pomagalo, saj ji je delo nenadoma steklo od rok. Povedala je, da je pritisk šel skozi vrata in da se je povsem sprostila. A težave pri peki palačink je imel tudi Matic Maček, ki je zaradi naglice moral zavreči več palačink. Davidi Pogorevc Hafner je Karim namignil, da ima morda premalo palačink, da bi lahko postregla dovolj visoko torto. Jure Kirbiš je prvi pričel s sestavljanjem torte, dohitevati ga je začela prav Barbara. Sodnike je skrbelo za torto Kaje Naveršnik, ki je imela preveč tekoče nadeve. Tamara Erlah je bila med pripravo suverena. Želela se je izkazati s sladico, da ne bi razočarala svojih otrok. Matic je v nadaljevanju na razočaranje sodnikov zmešal pistacijin namaz in malinin džem. Priznal je, da ima v glavi kaos in da bi se moral pomiriti. Barbara se je lahko povsem oddahnila, ko je svojo torto dobila iz modela, Jure prav tako. Karimu je skoraj zastalo srce, ko je model odstranila še Kaja. Bila je uspešna.

Veselje in razočaranje na okušanju

Kaja je prva stopila pred sodnike. Za torto iz palačink je pripravila jagodni džem, ganaš bele čokolade in meringo. Torta je bila ob prerezu zelo lepa, Karim je pohvalil palačinke ter razmerje med njimi in polnilom. Luka je pohvalil sočnost torte, Mojmir pa palačinke, ki so bile ravno prav pečene. Kaja je bila ponosna nase: "Še nekaj časa bom tukaj." Barbara Poljanec je po začetnih težavah presenetila s končnim izdelkom. Pripravila je masleno kremo iz maskarponeja in limete ter obliv bele čokolade z jagodno pasto. Tudi njena torta je bila ob prerezu zelo lepa, bila je lepo polnjena in več kot dobra. Karim: "Genialno. Zelo okusno, zelo sveže. Super je. In ko enkrat začneš verjeti vase, potem prideš do takšnega rezultata." Tudi Mojmir ni skrival navdušenja, Luka pa je posebej pohvalil macerirano sadje in dodal: "Torta za v izložbo."

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV







Sočna torta Kaje Naveršnik icon-picture-layer-2 1 / 5

Natalija Sebanc je verjela v svojo torto, za katero je pripravila čokoladno kremo z lešniki ter kremo iz pireja borovnic in malin. Žal se je čokoladna krema preveč strdila, saj ni uporabila smetane ali ustreznega nadomestka. Pia Pajnič je za torto pripravila jagodni žele, kremo iz bele čokolade, maskarponeja in smetane. Mojmir je torto pohvalil, zmotilo ga je, ker se tekmovalki izziv ni zdel dovolj zahteven. Mojmir: "Kar pomeni, da se ne ženeš dovolj. Ker če bi se še bolj gnala, me res zanima, kako bi lahko to še nadgradila." Karim je pohvalil lepo pečene palačinke, sočnost torte, kremoznost in ravno pravšnjo sladkost. Luka je še dodal: "Lep izdelek." Barbara Ribič je pripravila vanilijevo kremo, mangov džem, karamelno omako, kremo iz maskarponeja in manga. Karim je pohvalil karamelizacijo palačink, nežno karamelo, okusno vanilijevo kremo in ravno pravšnjo količino manga, s katerim je poskrbela za svežino. Mojmir: "Mislim, da imaš še veliko za pokazati." Matic ni navdušil z izgledom torte, za katero je poleg kreme iz pistacije in maline pripravil še ganaš bele čokolade. Torta ni bila rahla, saj je uporabil premalo polnila. Luka je komentiral, da se je morda preveč osredotočil na višino torte in premalo na vse ostalo. Erika Črnigoj se je odločila za čokoladno in jagodno kremo ter sveže jagode, namočene v kokosovem likerju. Torta je bila kompaktna, a je presenetila z uravnoteženimi okusi po čokoladi in jagodah. Mojmir je pohvalil rahlost krem, želel bi si le več svežih jagod. Tamara je stavila na okuse torte, kajti videz ni obetal. Pripravila je vanilijevo, mangovo in jagodno kremo, čokoladni mousse in malinin džem. Ob prerezu se je razlil malinin džem, a tudi vanilijeva krema je bila preveč tekoča. Karim je povedal, da je v torti preveč struktur in okusov. Bolje bi bilo, če bi se osredotočila na eno kremo in en džem, ter več časa namenila dekoriranju. Mojmir: "Želela si preveč, in samo upam, da te ta preveč danes ne bo odpeljal skozi tista vrata." Davida je pripravila kremo iz maskarponeja, skute, bele čokolade in pasijonke ter koščke manga. Luka je bil ob prerezu presenečen nad količino manga, ki ga je uporabila. Torta je bila zato preveč sočna. Jureta je skrbelo že pred okušanjem, saj je karamela stekla na krožnik. Poleg nje je pripravil pomarančno kremo s cimetom, kardamomom in koriandrom, kremo s kandiranimi pomarančami in maskarponejem. Karim je pohvalil lepo razporejene plasti, lepo so se okušale vse sestavine, ki pa se po Mojmirjevem mnenju niso združile v lepo harmonijo.

Zame boste še slišali'