Vrača se tekmovalec, ki je presenečal in sezuval sodnike

Nocoj se bodo za časovno prednost pomerile zmagovalke skupinskega izziva. Poleg vodje Julije Bukvič so bodo za 10 dodatnih minut za kuhanje, ki jih lahko izkoristijo v kateremkoli izzivu, borile še Blanka Erniša, Klara Šmigoc, Dana Ilić in Lidija Subašić. V prvem krogu bodo morale prepoznati čim več korenovk in gomoljnic in nekatere bodo popolna neznanka. Dana: "Od vsega možnega vi to najdete."