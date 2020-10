Vrhunec sezone: 'Meni so šli kar mravljinci po telesu'

Dve skupini sta se pomerili v kuhanju glavne jedi in sladice, ne vedoč, da jim štrene mešata skriti vodji. Žiga Deršek je svojo nalogo izpeljal bolje od Ize Logar. Slednja se bo morala kljub temu, da je njena skupina pripravila najboljše jedi sezone, prihodnji četrtek boriti za nadaljnji obstanek v šovu.

Iza in Žiga vodji pod krinko Sodniki so za osmi izziv skupin napovedali povsem običajno kuhanje glavne jedi in sladice, toda Bine je namignil: “Na okušanju pa boste doživeli nepričakovano presenečenje.” Kaja Jurač je postala vodja rdeče, Kaja Balentič pa modre skupine. Tekmovalci so se v parih odločali, kateri izmed obeh vodij se bodo pridružili. Ker sta Ana in Kristina izbrali Kajo Balentič, so sodniki odločili, da mora ena h Kaji Jurač, za kar se je javila Kristina. Kaja Jurač se je nato razveselila Žana, Kaja Balentič malo manj Jerneje. Ostala sta Iza in Žiga, ki pa sta dobila skrito nalogo. Izina je postala skriti vodja rdeče skupine, Žiga pa je postal skriti vodja modre skupine. Bine: “Vajina naloga je, da uveljavita svojo voljo in preglasita navideznega vodjo.” Uresničiti sta morala čim več zahtev glede kuhanja in organizacije dela, boljšemu so obljubili varnost. Če pa bi izdala skrivnost, bi šla celotna skupina na izločitveni test.

Zahteve sodnikov so bile, da mora biti ena sestavina na krožniku sladice pri rdečih timijan in pri modrih žajbelj, prepričati sta morala vodjo, da zamenja eno izmed sestavin pri glavni jedi. Poleg tega sta morala zamenjati enega tekmovalca na sladici z drugim, postreči glavno jed v globokem krožniku ter sklicati vsaj tri minute dolg krizni sestanek. Iza: “Sodniki, dobro ste mi tole zakuhali.” Slutila je, da bo Žan še posebej trd oreh. Norišnica zaradi skritih zahtev Žiga je hitro začel prepričevati Jernejo in Ano, da bi v sladico vključili timijan, a mu je Ana namenila ubijalski pogled. Vse tri njegove sotekmovalke so vztrajale pri baziliki. Iza je stvari vzela v svoje roke in kar sama v komponento sladice dodala žajbelj, kar se Kaji Jurač ni zdelo prav. Žiga pa ni vrgel puške v koruzo in je šel Jerneji že pošteno na živce, a je dosegel, da so njegove sotekmovalke na koncu popustile. Iza je nato poskušala Kristino spraviti na sladico, tekmovalka pa se je upirala z vsemi štirimi. S predlogom, da bi brancina zamenjali z lososom, je kmalu zatem razjezila Kajo, še bolj pa Žana. Žan: “Če se nekaj zmenimo, se nekaj zmenimo.”

Žiga je skril raco, ki so jo modri želeli vključiti v glavno jed, nato pa začel spraševati: “Kdo ima naše race?” Obtožil je Žana in predlagal, da bi uporabili drugo sestavino. Iza je nato poskušala Žana spraviti k filiranju brancina, da bi šla Kaja delat sladico. Sodniki so občudovali njeno taktiko, ki se je izkazala za uspešno. Žan pa se je začel pritoževati, saj so ga sotekmovalke nenehno spraševale za mnenje in pomoč. Žan: “Po vseh načelih bi morala biti vodja klicana na vse strani.”

Žiga je pri izbiri globokega krožnika speljal vodo na svoj mlin, dvomil pa je, da mu bo uspelo sklicati krizni sestanek. Kaja Balentič mu je v nekem trenutku rekla, naj se umiri. Ni razumela, zakaj se tako obnaša. Kaja: “Prvič sem ga videla takega in sem se malo ustrašila.” Žiga pa: “A ne more človek enkrat v življenju malo paničen postati?” Žiga uspešnejši skriti vodja Tekmovalci so končno stopili pred sodnike, da bi izvedeli, kako dobri so njihovi krožniki. Pred tem jih je res čakalo veliko presenečenje. Izvedeli so, da sta bila Žiga in Iza skriti vodji. Tekmovalcem je postalo jasno, zakaj sta se oba vedla tako nenavadno. Ker je Žigu uspelo uresničiti štiri od petih zahtev, si je priboril vstopnico za balkon. Ujel je zadnje minute, da je izpeljal krizni sestanek, s tem izpolnil eno zahtevo več in tako že drugič zapored ubežal izločitvememu testu.

Rdeči postrežejo najboljše jedi sezone Rdeči so navdušili z glavno jedjo, sodniki so bili navdušeni nad videzom in vrhunskimi okusi. Kaja Jurač: “Meni so šli kar mravljinci po telesu. Kakšni komentarji, od takih kraljev, res vrhunskih kuharjev ... Sploh nisem vedela, ali naj se smejim ali naj jočem od veselja.” Modri so se začeli spraševati, ali imajo sploh kakšne možnosti, da premagajo nasprotnike. Bine je pohvalil tehnično izvedbo komponent, ki so jih vključili v glavno jed, žal pa je bilo na krožniku preveč intenzivnih okusov.

Rdeči so nadaljevali v zmagovalnem slogu in navdušili tudi s sladico. Žan, ki se je boril s kar dvema slaščičarskima mojstricama v nasprotni ekipi, se je več kot izkazal. Luka: “To je zame popolna sladica.” Bine se je strinjal: “Popolno.” Karim je pohvalil sladico rdečih, žal pa sta Ana in Jerneja pripravili izredno intenzivno bazilikino kremo, ki je povozila vse ostale komponente. Ni bilo dvoma, da si je balkon z najboljšo glavno jedjo in sladico te sezone prislužila rdeča skupina. Tja so stekli vsi, razen manj uspešne skrite vodje Ize. Ta bo skupaj s Kajo Balentič, Jernejo in Ano morala na individualni, morda tudi na izločitveni test, in ena izmed njih se bo morala posloviti.

