Vsestranski Rok Novak v kuhinjo MasterChefa povsem brez strahu

OGLAS

54-letni Rok Novak iz Ljubljane je elektrotehnik elektronik in tik pred zagovorom diplome iz ekonomije. Kot nekdanji direktor, ki odpira svoje podjetje, prihaja v MasterChef Slovenija, kjer bo nad sabo imel tri chefe. Rok: "Vedno smo vpeti med tnalom in nakovalom. Ali so na eni strani kupci in na drugi dobavitelji ali pa nadrejeni šefi in na drugi strani podrejeni delavci. Vedno moramo krmariti med raznimi preizkušnjami in izzivi. S tega vidika nimam nobenih težav pri vzpostavitvi takega odnosa, saj delamo za dobrobit kulinarike in smo na isti barki. Na nek način se učimo eden od drugega."

Rok Novak FOTO: POP TV icon-expand

Ima pa težavo s tem, da želi vse narediti sam. Ali to pomeni, da bodo skupinski izzivi v tekmovanju zanj težji? Rok: "Veliko stvari obvladam in rad poprimem za katero koli delo. Zavedam pa se, da pri kompleksnih nalogah vsega ne moremo oz. ne morem storiti sam in je treba razdeliti dela in naloge. Vsekakor pa jih je treba nadzirati in pripeljati do zastavljenega in želenega cilja. Vsekakor bo to lahko, ker v kuhinji še nisem bil vodja. Upam, da mi izkušnje pridejo prav in bom kos izzivom. Vsekakor se bo treba spopasti z nalogo in vložiti vanjo vso svojo energijo in znanje. Treba pa bo imeti na svoji strani tudi pravilno postavljene zvezde."

Rok ima nešteto hobijev, od padalstva do kuhanja. Energije in časa zanje mu nikoli ne zmanjka. Rok: "Ja, vsaka stvar zahteva čas, in če so sanje, se najde tudi pot, cilj pa pride avtomatsko, če na poti uživamo pri svojem delu. Če pa zmanjka časa, pa iz ure vzamemo baterijo." (smeh) Je tudi strasten vinar in v tekmovanju si želi povezovanja kulinarike in vinarstva. Kolikor bo to seveda mogoče. Rok: "Vinarstvo mi je položeno v zibelko. Z njim se srečujem, odkar vem zase. Delo v vinogradu, sajenje trt, postavitev stebrov za oporno žico, obrezovanje, škropljenje, trgatev, kletarstvo z donegovanjem vina. Pa naj govorimo o postopkih mešanja za zvrst cuvee, ugotavljanju enološke ustreznosti sulfida v vinu, preprečevanju nastanka vinskih napak ali bolezni ter njihovem odpravljanju oziroma zdravljenju. Nenazadnje pa tudi o postopku izdelave penin."

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalca

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalca

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalca

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalca





Vsestranski Rok Novak icon-picture-layer-2 1 / 4