Vstopnica v finale bo zloglasna MasterChef češnja

Do polfinala letošnje sezone MasterChefa Slovenija je uspelo trem tekmovalcem, Luku Novaku, Eviti Antončič in Maši Cimermančič. Na začetku ljubiteljski kuharji so skozi vrsto preizkušenj in ob usmeritvah sodnikov postali pravi kuharski mojstri. Kdo izmed njih si zasluži finale, pa bo znano nocoj.