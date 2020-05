Vzrok za Žanovo nastrojenost proti Tanji je spor v zakulisju šova

V četrti izločitveni oddaji je s svojimi besedami in dejanji presenetil obetavni kuhar Žan Milosavljevič. 30-letni Ljubljančan, ki je znan po svoji osredotočenosti na kuhanje, se je nastrojil proti Tanji Pirc. Za nas je pojasnil, kaj ga je tako zelo razjezilo, zaplet iz zakulisja pa je komentirala tudi Tanja.

Žan Milosavljevič je v petkovi oddaji MasterChef Slovenija presenetil z izjavo, da se želi znebiti Tanje Pirc, ker se svojim letom primerno ne zna vesti, da mora imeti vedno prav in da sta si v laseh. Žan: "Nisem se hotel znebiti samo nje, ampak vseh tekmovalcev, ker to je igra. Tekmovalci so dostikrat pozabili, da so dejansko v šovu, in so se preveč spoprijateljili in si velikokrat stvari vzeli preveč k srcu. In, ja, očitno sem hotel izločiti Tanjo, ker je nisem začutil in nisva bila na isti valovni dolžini, in, ne, ni mi bila konkurenca, kljub temu da je za moje pojme kuhala bolje kot polovica tekmovalcev."

Žan je Tanji otežil nalogo. FOTO: POP TV

In s čim je Tanja razjezila Žana? Žan o dogodku v zakulisju snemanja: "Tanji je počil film in mi je v obraz zabrusila grde besede, ki so vključevale mojo mater, in takega vedenja ne odobravam. Po nekaj dneh, ko je očitno dojela, da je storila napako, je pristopila in se opravičila. Seveda sem opravičilo sprejel." Tanja pojasnjuje svojo plat zgodbe: "Dejstvo je, da smo bili v času nastajanja oddaje s tekmovalci soočeni tudi z nasprotnimi mnenji, glede na odnos do samega tekmovanja. Žan je imel do mnogih tekmovalcev precej aroganten odnos in, ja, v opisani situaciji sem mu jasno povedala, da je tega dovolj. Grobe besede so padle tudi na Kristino, za katero veste, da sva ves čas najlepše sodelovali, tudi takrat, ko sva bili nasprotnici. In vse to, kar navaja Žan, je grobo padlo tudi na druge, in mi je žal, da Žan zdaj na tak način išče pozornost oziroma pozablja, kakšne zgodbe so v ozadju. Ker sem mnenja, da zamere nič dobrega ne prinesejo, sem se seveda z Žanom pogovorila, ker je obračal moje besede v napačno smer. In ja, še enkrat bom zapisala – v to tekmovanje sem res prišla samo kuhat, ne pa snemat telenovel."

Žan stoji za svojimi besedami. FOTO: POP TV