Adam: Nisem človek, ki bi ga poraz potolkel

Minuli teden smo dočakali že sedmo sezono MasterChefa Slovenija . Primorci so doslej absolutni zmagovalci v bitkah za pokale priljubljenega kuharskega tekmovanja in letos bo to regijo zastopal Adam Šerc iz Ajdovščine. Zgovorni 47-letnik meni, da so bili Primorci tako zelo uspešni v kuhanju zaradi bližine Italiji. Adam: “ Italijani pa so definitivno največji gurmani na tem planetu. Primorci smo od nekdaj mahnjeni na italijansko kulinariko in zdi se mi, da nam malo tiste italijanske strasti do hrane sili čez mejo. Nekako nam leži tisti njihov ‘dolce vita’ način življenja. ”

Kamere pri tem ne bodo ovira. Adam: “ Ne bom prvič pred kamerami. Pa še malo nastopača je v meni. Rad nastopam, rad sem na odru, pred kamero, pred množico. Ampak mislim, da bodo v tem šovu kamere še najmanjši problem. Gre za tekmovanje. Adrenalin. Bitke s časom in konkurenti. Če bom užival v kuhanju, bo to izjemna izkušnja. Jaz kuham, ker v tem uživam. Še raje kuham, če imam publiko. Tudi glasbenik uživa, ko je na odru, in zame je kuhanje umetnost, pri kateri lahko vso strast pokažeš publiki, kot da bi bil na odru. ”

Toda prvo kuhanje se ni izšlo po njegovih načrtih. Sodnikom jed, s katero se je predstavil, ni bila všeč, saj je bila preveč pekoča. Komentirali so tudi ponesrečen izgled. In kaj je šlo narobe? Adam: “ Na prvem kuhanju sem bil povsem izgubljen. Nito sanjalo se mi ni, kaj bi sploh skuhal. Totalen ‘blackout’ sem doživel. Seveda me to, kar sem skuhal, ne odraža. Ampak nisem pa človek, ki bi ga poraz potolkel, zato lahko v nadaljevanju šova pričakujete Adama v čisto drugačni podobi. ” (smeh)

Adam obožuje življenje: “Lahko rečem, da življenje zajemam kar z zajemalko, ker ne vem, če obstaja tako ogromna žlica.” Zato mu je bilo v preteklem letu zelo težko: “Karantena je seveda čisto postavila na glavo moj stil življenja. Mene zapreti, omejiti, mi prepovedati stike z ljudmi, ukiniti vse dogodke, v katere sem vpet, mi vzeti koncerte, druženja, potovanja … Kot da bi ptico zaprl v kletko.” Ptico, ki bi rada včasih kar zapustila naš planet: “Saj jaz se kdaj počutim kot vesoljec. Kdaj sem razočaran nad zemljani. Nobenih moralnih vrednot ni več. Ljudje ne cenijo več edinih stvari, ki so pomembne. Ljubezen, iskrenost, sočustvovanje, narava, pozitiva … to vedno manj pomeni v tem sodobnem svetu. Pa ultra avanturist sem. Seveda bi zapustil ta planet. Kot nekakšno ultimativno potovanje. Bi se pa z veseljem vrnil domov na našo mamo Gaio, ker ljubim ta planet, ljubim ljudi, ljubim naravo in ljubim življenje.”

In letos bo svoje življenje obogatil še z MasterChef izkušnjo. Adam: “Najbližji so me podpirali pri odločitvi, da sodelujem v MasterChefu. Pravzaprav so me že dlje časa nagovarjali, saj vedo, kako strastno dojemam kulinariko.” Od daleč pa bo zanj navijala njegova mama. Njena smrt je bila najbolj žalosten dogodek v njegovem življenju. Adam: “Mama je umrla mlada. Takorekoč v najboljših letih. Bila je prava mama, steber družine. Bila je naša življenjska učiteljica in seveda je bil za nas šok in smo težko dojeli, da je kar naenkrat ni več. Njena smrt me je marsikaj naučila o življenju. Dojemam ga bolj zrelo in še bolj strastno kot prej. Samo eno življenje imamo. In treba ga je živeti. Biti srečen in srečo deliti. To je edino, kar je pomembno.”

