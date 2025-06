Za Davido so se zaprla MasterChef vrata, odprla so se ji številna nova

Davida Pogorevc Hafner je iz MasterChefa Slovenija prišla bolj samozavestna in komunikativna. Zasluge za to gredo tudi Mojmirju Šiftarju, čigar besede ob slovesu si bo zapomnila za vedno. Sedaj se z ogromno novega kulinaričnega znanja pogumno podaja uresničitvi svojih sanj naproti.

Nov teden tekmovanja ste pričeli z individualnim izzivom, kajti v tej fazi skupinskih in izzivov v paru ni več. Iz sestavin, ki si jih izbrala samo z okušanjem, si morala pripraviti restavracijski krožnik. Imela si idealen nabor sestavin, zakaj se je zalomilo pri tehnikah?

Imela sem zanimiv in dokaj neobičajen nabor sestavin, ki jih prej še nisem kombinirala, zato sem se pri ustvarjanju kar malce lovila. Luka me je sicer pohvalil, da sem fazana skoraj popolno spekla, kar mi veliko pomeni, je pa res, da sem s prilogami malce udarila mimo. Idejo sem imela zelo dobro, a izvedba ni bila na želenem nivoju. Pire je bil grudičast, jagod pa morda res nekoliko preveč. Nisem pa pričakovala tako ostrih komentarjev, a to je vendarle tekmovanje. Vsakemu se kdaj zalomi, pomembno je, da se iz tega nekaj naučiš.

V tekmovanju si večkrat dokazala svoj smisel za lepe postavitve, tokrat ti ni uspelo. Zakaj?

Res je, tokrat mi ni uspelo tako,, kot sem si želela. Vsakemu se kdaj zalomi, sploh pod pritiskom, kakršen je v MasterChefu. Tokrat sem premalo časa namenila razmisleku o sami postavitvi, o tem bi morala razmišljati že na začetku in pa med samim kuhanjem ter si tudi na koncu vzeti več časa za postavitev, kar se je poznalo na krožniku.

Sledil je nov izziv, ki pa je bil v resnici izločitveni test, in sicer eden najtežjih v vseh sezonah MasterChefa Slovenija. Morali ste pripraviti jed na podlagi kritike Boštjana Napotnika. Kakšne spomine imaš na to težko preizkušnjo?

Da bo šlo za izločitveni izziv, me ni presenetilo in mislim, da tudi ostali tekmovalci niso bili začudeni. Pritisk je bil izjemen. Brati in poslušati kritiko, potem pa iz nje ustvariti jed, je bilo res zahtevno. A bil je tudi zelo zanimiv izziv, ki je zahteval veliko domišljije. Res si nisem želela domov, ker sem čutila, da lahko pokažem še več, zato sem tudi hotela dati vse od sebe in pokazati, kaj znam, na žalost pa mi ni uspelo tako, kot sem si želela.

Slutila si, da se boš poslovila prav ti, kar se je tudi uresničilo. Kako težko se je bilo sprijazniti z dejstvom, da je tekmovanja zate konec?

Seveda sem bila razočarana, bila sem že kar blizu finala in sem želela vztrajati čim dlje. A sem hkrati zelo ponosna nase. Prišla sem daleč, dlje, kot sem si kadarkoli predstavljala. Vrata MasterChefa so se zaprla, a hkrati so se mi odprla številna nova vrata. Zdaj vem, kam želim iti, in dala bom vse od sebe, da to tudi uresničim.

Mojmir je opazil ogenj v tvojih očeh, ki je izžareval tvojo strast do kuhanja. Tvoji dosežki niso ostali neopaženi, od odličnih jedi do vodenja skupine, kar ti je seglo do srca. Kakšna popotnica je to za tvojo nadaljnjo pot?

Mojmirjev komentar me je res ganil. Do konca duše. Pomenil mi je ogromno in mi dal potrditev, da sem na pravi poti. S tem mi je dal še več samozavesti, dodatno energijo in še večjo željo, da sledim svojim sanjam. Njegove besede so me zelo spodbudile in jih bom vedno nosila s sabo.

Povedala si, da si v tekmovanju zrasla kot oseba. Kakšne spremembe pa opažaš?

Zdaj sem veliko bolj samozavestna, znam se postaviti zase, bolje komuniciram in delujem v skupini. Ogromno sem se naučila tudi na kuharskem področju, o tehnikah, kombiniranju okusov, o vodenju in sodelovanju. Res je bila to šola za življenje.

Kako je bilo, ko so se za teboj zaprla vrata MasterChef kuhinje, in kakšna je bila vrnitev med tvoje najdražje?

Ko so se zaprla vrata MasterChefa, so se odprla nova, za prihodnost. Vrnitev domov je bila čustvena in lepa. Moji domači so me ves čas podpirali in zanje sem zmagovalka, ne glede na rezultat. Njihova podpora mi pomeni ogromno.

Kakšnih odzivov pa si deležna?

Odzivi so bili res čudoviti, ogromno podpore, lepih sporočil, pohval in spodbud. Ljudje so me sprejeli takšno, kakršna sem, in vesela sem, da sem se lahko predstavila v pravi luči. To mi pomeni več kot karkoli drugega.

S seboj si odnesla veliko znanja in izkušenj. Kje in kako jih boš unovčila?

Vsekakor jih bom unovčila doma, v našem vinarstvu. Znanje in izkušnje bodo nepogrešljive pri projektu vinsko-kulinaričnega glampinga, ki ga razvijamo. To bo prostor, kjer se bodo srečevale kulinarika, vino in narava, in tam bom lahko dala vse od sebe.

Ob slovesu si zmago napovedala Miši Koplovi, si pa poudarila, da ima močno konkurenco. Ali si še vedno takšnega mnenja in na koga še staviš?