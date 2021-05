Za eno tekmovalko se bo zgodba v MasterChefu nocoj končala

Po včerajšnji disko zabavi v kuhinji MasterChefa so se na balkon povzpeli vsi moški. Bruno in Žiga sta se nadvse izkazala pri pripravi sladic in s sladko varnostjo razveselila tudi Adama in Ljubislava. Vse štiri tekmovalke, torej Maša, Kimi, Natalija in Irena, pa v nocojšnji oddaji čakata individualni izziv in kot zadnja možnost za obstanek izločitveni test.