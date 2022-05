Za Jureta usoden njegov najhujši kulinarični strah

S klasično, morsko in sladko lazanjo so sodnike navdušili Anita, Maša in Zala. Evita, Bernard in Jure so se morali na izločitvenem testu soočiti s svojimi najhujšimi kulinaričnimi strahovi, ješprenjem, vampi in tofujem. Najslabšo jed je pripravil Jure, ki se je moral posloviti.

Klasična, morska in sladka lazanja Na individualnem testu se je moralo preizkusiti šest tekmovalcev, Maša, Evita, Anita, Jure, Zala in Bernard. Karim Merdjadi: “Pripravljali boste ikonično jed, ki jo lahko dobite v vsaki menzi, ampak ta jed mora biti vrhunska.” Priprave lazanje so se tekmovalci zelo razveselili, nato pa so izvedeli, da bodo jed kuhali samo za enega sodnika. Zala in Bernard sta izbrala Karima, pripraviti sta morala nežno, prefinjeno, morsko lazanjo. Evita in Anita sta morali pripraviti klasično, a vrhunsko lazanjo za Bineta Volčiča, Jure in Maša pa sta jo morala za Luko Jezerška spremeniti v sladico. Mesta na balkonu so bila rezervirana za najboljše v treh dvobojih, vsi so imeli na voljo 80 minut.

Maša se je odločila, da bo pripravila čokoladno lazanjo z vanilijevo kremo, karameliziranimi bananami in praženimi lešniki. Luka je opazoval njenega nasprotnika: “Jure bo iz teh sestavin, ki so normalno za slano lazanjo, pripravljal v sladki obliki. Po mojem mnenju se je on odločil, da danes ne bo zmagal.” Jure je pojasnil, da pripravlja sladko zelenjavno lazanjo. Luka: “Jaz sem pričakoval, da boš kuhal na oddelku slaščičarna.” A je Jure stal za svojo odločitvijo. Kasneje je dobil idejo, da bi dodal še mandarino za malce kisline, s tem pa dodobra nasmejal sodnike.

Karim je pohvalil Bernarda in Zalo. Bernard je ubral bolj zahtevno pot, Zala pa se je odločila za enostavne, a intenzivne okuse, kasneje je navdušila s flambiranjem. Evita je Binetu obljubila najboljšo klasično lazanjo, a je sodnika skrbelo za testo, ki je bilo trdo, slabo umešano, poleg tega je na koncu dodala olje. Zaradi tega je izgubila kanček samozavesti. Bine je poskusil Anitino omako, ki je bila videti zelo dobro, in tudi po okusu je bila vrhunska. Evita je ob tem izjavila: “Moje še niste poskusili.” Nato ji je Bine povedal, da se ji je tudi bešamel ponesrečil. Bine: “Mislim, da ti v tem trenutku preostane samo še upanje.” Bernard je med peko svoje lazanje pripravljal še tunin sašimi in Karimova pričakovanja so bila velika.

Anita, Maša in Zala navdušijo sodnike Sladici Jureta in Maše sta bili videti lepo, a Juretova jed v resnici ni bila sladica. Mašina jed je Luko navdušila s svežino, karamelo in praženimi lešniki, zato se je lahko tekmovalka povzpela na balkon. Bine je pričakoval, da Evitina lazanja ne bo dobra, ampak ga je presenetila. Njena jed je bila dobra, sočna, le paradižnikova osnova ni bila dodelana. Bine je nato poskusil še Anitino jed in komentiral: “V tej lazanji ni čisto nič tehničnega, so ena sama velika čustva. In tako lazanjo pričakujem od ene gospodinje, ki je polna topline.” Vse komponente so bile odlično pripravljene in Anita je bila zmagovalka dvoboja. Bernardova lazanja je veliko obljubljala, bila je okusna, Karim pa ni okušal ribe, poleg tega je bilo v njej preveč zelenjave. Zalina lazanja je bila polna morskih okusov, sočna, lepo zapečena, Karim je pogrešal le kanček več soli. Zalina lazanja je sodnika bolj prepričala.

Najhujši kulinarični strahovi Jure, Evita in Bernard so morali na izločitveni test. Na njem so morali kuhati s sestavinami, ki jih ne marajo. Nalogo za izločitveni test so si določili sami, že na avdiciji. Evita je morala kuhati z vampi, Jure s tofujem, Bernard pa z ješprenjem. Na voljo so imeli 40 minut. Zala je Juretu svetovala, naj pripravi spomladanske zavitke. Evita se je spopadala z vonjem vampov, ki ga je nameravala zakamuflirati z močnimi azijskimi okusi. Bine je pohvalil njeno idejo, a je izgubila veliko časa, ko je ugotavljala, kako vampe termično obdelati. Bernard je jed dal v ekonom lonec in se med kuhanjem posvetil dimljenju klobase. V pomoč so mu bili nasveti prijateljice Urške.

Jure je še naprej hodil na, kot se je izrazil Luka, govorilne ure v trgovino. Sodniki pa so opazili, da je preveč spekel zelenjavo. Bernard je bil na trnih, ker ni vedel, kaj se dogaja v ekonom loncu. Ker je bil ješprenj pregost, je pet minut pred koncem dolil preveč vode. Jure ni prepričal sodnikov, ko je povedal, da je zadovoljen. Eviti je njena jed na koncu celo zadišala. V kuhanju je, kot je povedala, uživala.

Jure je povedal, da še ni bil tako nesiguren v svojo jed. Luke njegova jed ni navdušila. Bine: “To je tako, kot da bi jedel en slab ajvar na enem pikniku, ki ga že šest ur žge sonce.” Težava sploh ni bila v tofuju, ampak v vsem ostalem. Tekmovalec je slutil, da je to njegovo zadnje kuhanje. Bernard je ješprenj lepo serviral, a se mu je jed malce prismodila. Bine: “To je krožnik, ko prideš v kočo, pa to zavohaš in veš, da ne boš ričeta naročil.” V osnovi pa je bil okusen in pikanten. Bine: “Škoda.” Konec tekmovanja za Jureta Evitina jed je vabila s svojimi lepimi vonjavami, povedala je, da z vampi morda še ni opravila. Binetu se je njena ideja zdela genialna, povedal je, da vampov tudi sam ne je. Bine: “Ampak take bi pa jedel.” Luka je povedal, da je njena jed izvrstna. Karim je še dodal: “Sporočilo za vse tiste, ki ne marate vampov, je: Ne veste, kaj zamujate. Zelo, zelo dobro.”

Evita se je po pričakovanjih povzpela na balkon, ostala sta Jure in Bernard. Za Jureta je bilo kuhanje s tofujem res zadnje, a je odšel z dvignjeno glavo, saj je med tekmovanjem dostavil tudi dobre jedi. Povedal je, da se je ogromno naučil, da je dobil ogromno informacij od sodnikov in tekmovalcev. Jure ganjeno: “Nikoli si nisem mislil, da bom pred njih dostavil jedi, ki jih bodo tako navdušile.” MasterChef Slovenija je odslej na sporedu vsak četrtek in petek ob 20. uri na POP TV.