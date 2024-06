Za Klaro sta se 'prepirala' dva sodnika, Luka je prehitel Karima

Klara Šmigoc je na izločitvenem testu poskrbela za neverjetno navdušenje, potem ko je pripravila tri, kot se je izrazil Luka Jezeršek , božanske kolačke. Sodnik je bil prav ganjen, ko je dodal, da bolje od tega ne gre in da se bo vsakič spomnil nanjo, ko bo poskusil kakšen kolaček. Klara: "To so bili zame najlepši komentarji, ki sem jih dobila v MasterChef kuhinji. Ker bi v prihodnosti rada odprla svojo lastno slaščičarno in pa ker takšne slaščice že izdelujem po naročilu, so mi komentarji toliko več pomenili in dali potrditev, da delam v pravi smeri." Med pohvalami pa so začele padati tudi ponudbe. Karim Merdjadi bi Klaro zaposlil v svojem ateljeju, Luka je hitro dodal, da bi se pri njih našlo mesto zanjo. Klara v smehu: "Ob ponudbah za službo sem se počutila super, hkrati pa sem bila tudi ponosna sama nase, ker ti chef ponavadi ne ponudi kar tako službe, sploh v MasterChefu."

Klara je upala, da bo res imela kdaj možnost sodelovati s sodnikoma in želja se ji je delno že izpolnila. Kot mladi kuharski up Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor je pod mentorstvom Luke Jezerška pomagala pripraviti tretjo Žametno večerjo, ki se je odvila ta teden v Mariboru. Klara: "Do tega sodelovanja je prišlo tako, da me je šola kontaktirala, da bom letos 'Mladi kuharski up', kar pomeni, da sem imela možnost ustvariti svojo sladico pod mentorstvom Luke Jezerška. Letos smo imeli zelo zanimivo kombinacijo mladih kuharskih upov in mentorjev, zmagovalca Malega šefa in sodnika Jorga Zupana, potem sem bila jaz kot tekmovalka MasterChefa Slovenija in sodnik Luka Jezeršek. Ob takšni ponudbi sem se zelo razveselila, ker je to edinstvena izkušnja, kjer se lahko ogromno naučiš."