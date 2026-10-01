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MasterChef Slovenija

Za koga bo usodna ena največjih preizkušenj doslej?

Velenje, 01. 10. 2026 15.01 pred 4 urami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Morski ježki, ribje glave, moškatne hobotnice, školjke nožničarke in intenziven morski umami. S temi morskimi sestavinami se bodo na tokratnem izločitvenem testu pomerili ogroženi tekmovalci. Komu bo spodletelo?

Po individualnem testu so se zmagovalni rdeči skupini na balkonu pridružili še Ian Polak Rožac, Tjaša Kušter in Anna Masieievska. Karim Merdjadi: "Do zdaj je balkon pomenil varnost, prihodnjič pa bo pomenil moč." Mojmir Šiftar: "Vi boste tisti, ki boste odločali." Luka Jezeršek: "In usoda vaših tekmecev bo v vaših rokah." Jure Brumen je ob tem povedal: "To je tak pritisk, ker vsi vemo, kaj se lahko zgodi. So zamere, so kreganja, se potem ne pogovarjaš, nisi več kolikor toliko prijatelj. Zoprno, zoprno, zoprno."

Ko bo sedmerica vstopila v MasterChef kuhinjo, jim bo jasno, da test ne bo običajen. Prav nasprotno, zaradi morskih ježkov, ribjih glav, moškatnih hobotnic, školjk nožničark in intenzivnega morskega umamija bo test ena največjih preizkušenj doslej. Tjaša: "Res sem srečna, da mi ni treba kuhati danes." In ne bo edina, medtem ko peterica tekmovalcev ne bo imela izbire. Komu bo spodletelo?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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masterchef slovenija 2026

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