Za neustrašnega Blaža Plohla ni ovire, ki je ne bi mogel premagati

Nova sezona MasterChefa Slovenija bo postregla z odličnimi masterclass oddajami, ki so za tekmovalce enkratna priložnost za učenje. Znanje jim bodo predajali sodniki, v goste pa prihajajo tudi vrhunski chefi. Kar štirje se ponašajo z Michellinovo zvezdico, zato se obeta kulinarična poslastica tudi za navdušence pred televizijskimi zasloni.

Blaž Plohl bo eden izmed devetnajsterice odličnih kuharjev, ki se bodo 17. marca na POP TV pomerili za predpasnike nove sezone MasterChefa Slovenija. 22-letnik iz Svetega Tomaža je športni navdušenec, ki je hkrati zabaven in filozofski, saj veliko premišljuje o smislu življenja. Blaž: "Spoznal sem, da je v življenju najpomembneje upočasniti se, zadihati in se zavedati, kaj vse je resnično pomembno zate, in kaj ni, ter dati poudarek na pravilne dele življenja." Njegove prioritete so družina, druženje, dobra hrana in zabava, poleg teh mu je zelo pomembno zdravje. Pravi, da stremi k holističnemu, celovitemu življenju. Blaž: "Pod tem pojmom si predstavljam ravnovesje pomembnih stvari kot so telovadba, sproščanje, zdrava hrana, socializiranje in izpolnjevanje življenjskih želja ter izločanje slabih navad, dejavnikov stresa in ljudi, ki negativno vplivajo na potek mojega življenja."

Najbolj žalosten dogodek v njegovem življenju je bila nesreča s kolesom pred desetimi leti. Zgodila se je po končanih gasilskih vajah, ko se je odpeljal domov in med vožnjo po bregu navzdol izgubil kontrolo nad kolesom. Blaž: "Na nesrečo s kolesom imam meglene spomine, saj se spomnim sekunde pred nesrečo in potem, ko sem se zbudil 2 dni pozneje. Družina govori, da so na starem kolesu odpovedale zavore, kar je povzročilo izgubo nadzora. Ko sem padel, sta me brat in sosed odnesla domov, kjer so me oskrbovali. Imel sem veliko prask, presekano brado, ter rahel pretres možganov." Spomin se mu je po dveh dneh vrnil: "Nenavaden občutek je, ko v enem momentu kolesariš, nato pa se zbudiš v postelji 2 dni pozneje, kot da bi potoval v prihodnost. V mojem primeru se pomanjkanje spomina čuti isto kot takrat, ko se ne spomniš noči med spanjem."