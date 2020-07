Za Saro Rutar bo poletje pestro in delovno

Sara Rutar je pogumno vkorakala poletnim načrtom naproti, čeprav pomlad ni bila najbolj obetavna. Na svoji spletni strani je ob začetku pandemije zapisala: "Ta karantena je tudi mene spravila ob delo! Sezona gostincev, porok, zabav, raznih dogodkov, delavnic se je zame komaj začela in v istem trenutku tudi končala!'' Vendar se je po začetnem pretresu iznajdljiva Primorka hitro znašla: ''Priznam, tudi sama sem bila tri dni zmedena, na tleh in pod stresom. Kako naprej? Kako vse delo prilagoditi? Kako sploh preživeti?'' Ko je začetni šok minil in je misli preusmerila v prilagoditev situaciji, je pričela z delom preko spleta. Sare optimizem ne zapušča, saj meni, da se vse da, če je prisotna prava in močna volja.

Njeni kulinarični načrti so vezani na situacijo s pandemijo koronavirusa, pa vendar je smer, ki si jo je začrtala, nekje pri sladicah: ''Vedno več naročil imam za torte in zaenkrat me vleče v to smer,''je razkrila Sara. Njene ideje in želje za prihodnost pa so tiste, ki jo zmeraj znova ženejo naprej: ''Vsekakor se moje življenje vrti in se bo vrtelo okoli kuhanja. To so torte in delavnice ter seveda video recepti. V tej smeri grem dalje novim zmagam naproti! Želim si imeti svojo kuharsko šolo in mogoče celo kuharsko oddajo, to bi bilo resnično noro.''