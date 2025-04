Za strastnega kuharja Tadeja navija cela Koroška

Tadej Ladinek je v MasterChefu Slovenija poskrbel že za več preobratov, ki so rezultat velike strasti do kuhanja in želje, da se dokaže sodnikom in sebi. Ob tem pa ne uživa samo velike podpore najdražjih, zanj navija cela Koroška.

Tiha voda bregove dere, bi lahko rekli tudi za tekmovalca MasterChefa Slovenija, Tadeja Ladineka. V tretjem tednu tekmovanja se je znova zgodilo to, da so sodniki že malce obupovali nad njim in mu kazali vrata MasterChef kuhinje, Korošec pa je na koncu pozitivno presenetil z jedjo iz njemu neznane vrste ribe, škarpene. Tadej: "Vsak izziv v MasterChefu, naj se zdi še tako preprost, je lahko težak, zaradi želje, da se dokažem pred sodniki in da dokažem tudi sebi, da zmorem. Pri marsikaterem izzivu mi v začetku ni kazalo najbolje, vendar sem se na koncu vedno uspel zbrati, saj je bila moja želja, da dostavim čim boljši krožnik in pokažem, kar znam, zelo velika. Velike zasluge tu gredo zagotovo sodnikom, saj so mi marsikdaj s svojimi komentarji pokazali tudi, da verjamejo, da lahko uspem in pokažem kaj znam. Prav tako so mi v veliko podporo moji sotekmovalci, ki me spodbujajo ter z menoj delijo svoje znanje."

Tadej Ladinek zadovoljen po zadnjem preobratu, za katerega je poskrbel. FOTO: POP TV icon-expand

Inženir strojništva je v službi dal odpoved, da bi svoj najljubši hobi spremenil v poklicno pot. Resda v kuhinji najde svoj mir in neizmerno uživa, toda v najbolj popularni kuhinji v Sloveniji je nekoliko drugače. Zaradi treme, časovnih pritiskov in kamer pod navidezno umirjenostjo divjajo silni viharji, in ne samo to. Tadej: "Pogosto sem na zunaj zelo umirjen, vendar se med kuhanjem zagotovo v meni prebudijo silni viharji – od želje po tem, da do sodnika prineseš perfekten krožnik, da jih s tem ne razočaraš, kot tudi, da ne razočaraš sebe. Prav tako je v meni velika strast do kuhanja, ki mogoče pogosto navzven ni vidna, vendar je zelo velika."

Lepo posvetilo Tadejevih navijačev in zlata ribica za srečo, ne za filiranje. FOTO: osebni arhiv tekmovalca icon-expand