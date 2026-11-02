Zabavne Gregorjeve dogodivščine: Še policist ga je spraševal po kurkumi

Gregor Spudič je človek, na katerega se dogodivščine kar lepijo. Tako je bilo tudi pred kratkim, ko se je skupaj s sotekmovalkama iz MasterChefa Slovenija , Valentino Pukšič in Tjašo Kušter odpravil na kulinarični dogodek, ki ga je organiziral Tilen Zonta . Gregor: " Obiskujemo se, kuhamo skupaj, sodelujemo pri dogodkih in si pomagamo. Naš obisk pri Tilnu je lep primer tega. MasterChef nas je pripeljal skupaj, zdaj pa sami skrbimo, da ostajamo povezani. Tilen nas je povabil na svojo posest Tavela v Pliskovici, kjer smo iskali tartufe in potem tudi skupaj kuhali. Veselili smo se druženja. V MasterChefu se med nami spletajo vezi, ki jih ohranjamo tudi izven kuhinje. In ko se spet dobimo, imamo marsikaj za povedati, smeha pa tudi ne zmanjka. Tokrat se je dogodivščina začela že na poti. "

Vožnja na Kras ni bila dolgočasna že zaradi prijetne družbe, dodatno jo je popestrila avtocestna kontrola. Gregor: "Punci sta med potjo peli pesem Dva policaja. In potem za nami res dva policista ... Tega si ne moreš izmisliti! (smeh) Ko nas je policist vprašal: 'Kam pa kam, MasterChefovci?', smo mu povedali, da gremo k Tilenu po tartufe. Potem pa me vpraša še, kje je moja GreGorKurkuma in ali jo imam zraven. To me je pa res nasmejalo. Sem si mislil: no, Gregor, očitno se te kurkuma drži tudi takrat, ko nisi za štedilnikom! (smeh)"

Alkotest je pokazal 0,0, vse je bilo v redu in pot so nadaljevali, srečanje pa mu je povedalo, da ljudje oddajo spremljajo zelo pozorno. Gregor: "Zapomnijo si naše jedi, odzive, kakšno izjavo in te naše male posebnosti. O številkah gledanosti ne znam govoriti, odzive ljudi pa občutim. In iz njih vidim, da jim MasterChef veliko pomeni. Kamorkoli grem, me ljudje prepoznajo, pristopijo in povejo, da navijajo zame. Skoraj vedno pa pride še vprašanje: 'Kje imaš kurkumo?' ali 'Kdaj boš spet kaj pripravil s kurkumo?' Očitno sva zdaj že kar nerazdružljiva (smeh)." Prepoznavnost mu veliko pomeni predvsem zaradi srečanj in priložnosti, da lahko z ljudmi kaj dobrega naredijo, pravi. Gregor: "Jaz sem še vedno Gregor, ki rad kuha, se poheca in pomaga. Če me ob tem kdo prepozna še po kurkumi, pa toliko lepše."

Dobrodušni Mariborčan se vedno z veseljem ustavi, poklepeta, da avtogram ali se fotografira skupaj z gledalci. Res pa mu je malo nenavadno, da nekdo želi njegov podpis. Gregor: "Ampak sem za vso to naklonjenost res hvaležen." In dodaja: "Meni je še vedno nekaj posebnega, ko me kdo ustavi, pozdravi in začne pogovor, kot da se že poznava. On mene skozi oddajo že malo pozna, jaz njega srečam prvič, pa je takoj neka domačnost. Tega ne jemljem za samoumevno. Človek ti nameni svoj čas, pove, da navija zate, ali ti pokaže, kaj je skuhal po tvojem receptu. To so zame lepi trenutki."