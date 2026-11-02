Zabavne Gregorjeve dogodivščine: Še policist ga je spraševal po kurkumi

Gregor Spudič je človek, na katerega se dogodivščine kar lepijo. Tako je bilo tudi pred kratkim, ko se je skupaj s sotekmovalkama iz MasterChefa Slovenija, Valentino Pukšič in Tjašo Kušter odpravil na kulinarični dogodek, ki ga je organiziral Tilen Zonta. Gregor: "Obiskujemo se, kuhamo skupaj, sodelujemo pri dogodkih in si pomagamo. Naš obisk pri Tilnu je lep primer tega. MasterChef nas je pripeljal skupaj, zdaj pa sami skrbimo, da ostajamo povezani. Tilen nas je povabil na svojo posest Tavela v Pliskovici, kjer smo iskali tartufe in potem tudi skupaj kuhali. Veselili smo se druženja. V MasterChefu se med nami spletajo vezi, ki jih ohranjamo tudi izven kuhinje. In ko se spet dobimo, imamo marsikaj za povedati, smeha pa tudi ne zmanjka. Tokrat se je dogodivščina začela že na poti."
Vožnja na Kras ni bila dolgočasna že zaradi prijetne družbe, dodatno jo je popestrila avtocestna kontrola. Gregor: "Punci sta med potjo peli pesem Dva policaja. In potem za nami res dva policista ... Tega si ne moreš izmisliti! (smeh) Ko nas je policist vprašal: 'Kam pa kam, MasterChefovci?', smo mu povedali, da gremo k Tilenu po tartufe. Potem pa me vpraša še, kje je moja GreGorKurkuma in ali jo imam zraven. To me je pa res nasmejalo. Sem si mislil: no, Gregor, očitno se te kurkuma drži tudi takrat, ko nisi za štedilnikom! (smeh)"
Alkotest je pokazal 0,0, vse je bilo v redu in pot so nadaljevali, srečanje pa mu je povedalo, da ljudje oddajo spremljajo zelo pozorno. Gregor: "Zapomnijo si naše jedi, odzive, kakšno izjavo in te naše male posebnosti. O številkah gledanosti ne znam govoriti, odzive ljudi pa občutim. In iz njih vidim, da jim MasterChef veliko pomeni. Kamorkoli grem, me ljudje prepoznajo, pristopijo in povejo, da navijajo zame. Skoraj vedno pa pride še vprašanje: 'Kje imaš kurkumo?' ali 'Kdaj boš spet kaj pripravil s kurkumo?' Očitno sva zdaj že kar nerazdružljiva (smeh)." Prepoznavnost mu veliko pomeni predvsem zaradi srečanj in priložnosti, da lahko z ljudmi kaj dobrega naredijo, pravi. Gregor: "Jaz sem še vedno Gregor, ki rad kuha, se poheca in pomaga. Če me ob tem kdo prepozna še po kurkumi, pa toliko lepše."
Dobrodušni Mariborčan se vedno z veseljem ustavi, poklepeta, da avtogram ali se fotografira skupaj z gledalci. Res pa mu je malo nenavadno, da nekdo želi njegov podpis. Gregor: "Ampak sem za vso to naklonjenost res hvaležen." In dodaja: "Meni je še vedno nekaj posebnega, ko me kdo ustavi, pozdravi in začne pogovor, kot da se že poznava. On mene skozi oddajo že malo pozna, jaz njega srečam prvič, pa je takoj neka domačnost. Tega ne jemljem za samoumevno. Človek ti nameni svoj čas, pove, da navija zate, ali ti pokaže, kaj je skuhal po tvojem receptu. To so zame lepi trenutki."
Z veseljem ga navda to, da se mladi lotijo priprave njegovih jedi. Gregor: "Ko vidiš, da je nekdo zaradi tebe dobil veselje, da gre v kuhinjo in nekaj poskusi sam, si rečeš: zato je vredno deliti to, kar znam. Tudi sam se še učim, delam napake in napredujem. Lepo mi je, če ob tem še koga spodbudim." Najbolj pa ga ganejo otroci: "Kličejo me, pošiljajo fotografije jedi, ki jih pripravljajo po mojih receptih, in mi pripovedujejo, kako jim je šlo. Res čutim, da so se navezali name. Otroci so zame najbolj iskrena bitja. Če jim kaj ni dobro, ti povedo. Če jim nekdo ni blizu, tega ne bodo skrivali. Zato mi njihovo veselje, ko me zagledajo, in njihova podpora toliko pomenita. Tega ne moreš izsiliti. Ko vidiš, da otrok zaradi tebe z veseljem stopi v kuhinjo, nekaj pripravi in ti potem ponosno pokaže svoj krožnik, takrat si rečem: Gregor, nekaj pa očitno delaš prav. To mi ostane v srcu. In za vsako takšno fotografijo, pozdrav in objem sem iskreno hvaležen."
MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.
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